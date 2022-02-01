Загрузку филиалов МФЦ можно будет отследить через 2ГИС

В новосибирских филиалах МФЦ продолжается работа над повышением количества и, главное, качества оказываемых услуг. О том, что ждет пользователей центров уже в наступившем году рассказал в своем докладе на оперативном совещании в региональном правительстве министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Что касается количественных изменений, то, по информации министра, к имеющемуся набору услуг добавятся услуги, оказываемые по линии УФНС, Пенсионного фонда, решение вопросов, касающихся газификации частных владений жителей области. В перспективе еще нескольких лет заявители смогут решать и вопросы, связанные с юридической практикой.

— К 2025 году мы должны закончить формирование Центра защиты прав пользователей МФЦ. Он будет заниматься урегулированием споров, будет вести претензионную работу во взаимодействии с прокуратурой, судебными и контрольно-надзорными органами, — рассказывает Лев Решетников. — Будет создан институт уполномоченного по правам заявителя.

В плане качественных показателей в 2022 году стартует совместный с 2ГИС пилотный проект: через приложение граждане смогут отслеживать загруженность того или иного филиала в текущий момент времени. Такую же задачу призвано решать уже имеющееся у структуры МФЦ собственное приложение.

— Можно посмотреть загруженность филиала, управлять предварительной записью — отказаться или перенести ее, — сообщает министр. — Наша система бизнес-аналитики позволяет собирать и анализировать данные по отклонениям в работе, времени приема, времени ожидания, срокам предоставления услуг. Есть направления, которые мы стараемся развивать: создание в филиалах мягких зон, детских зон, комнат матери и ребенка, зон для работы с документами.

По информации Министерства экономического развития Новосибирской области, сеть филиалов МФЦ на территории региона составляют 42 отдельных филиала и 52 территориальных обособленных подразделения. Всего — 757 окон для приема граждан, 16 окон — для бизнеса. Охват населения — более 92% при минимуме в 90%. Через сеть оказываются 33 региональные и муниципальные услуги. По итогам 2021 года поступили 3,3 млн обращений.