Займ под 0 процентов: есть ли подводные камни?

Поэтому, когда мы видим предложение “займ под 0 процентов”, оно всегда кажется каким-то настораживающим и нереальным.

Все микрофинансовые компании, которые работают официально, такие как МигКредит, входят в реестр МФО Центрального Банка России и подчиняются законодательству РФ. По законодательству, они не имеют права устанавливать ставку больше 1% в день. Так зачем же работать по ставке 0%?

Давайте разберёмся, действительно ли МФО могут выдать деньги бесплатно? Какая им от этого выгода? И можно ли верить таким условиям?

В чём выгода МФО?

Во-первых, предложение “под 0%” доступно не всем клиентам компании. Обычно “бесплатный” кредит могут взять только заёмщики, которые впервые обращаются в организацию. Таким образом, МФО привлекает к себе новых клиентов. Это, так сказать, “знакомство” с компанией и с микрозаймами в целом. В этом случае нет никаких “подводных камней” — такие условия предоставляют даже крупнейшие организации, такие как МигКредит, с целью вовлечения клиентов.

Плюсы беспроцентных займов:

Самый очевидный плюс, прописанный в самом названии — ставка 0%. Это значит, что вернуть компании вам придётся ровно столько же денег, сколько вы брали в долг. Получается, практически тоже самое, что взять денег у друга — только в случае займа в МФО, вам не придется напрягать знакомых и выяснять, кто и сколько сможет одолжить. Второе преимущество — скорость. Это огромный и несомненный плюс микрофинансовых организаций. Чтобы оформить заявку — вам понадобится минимум времени, а из необходимого — только паспорт и номер телефона. На проверку запроса и предоставления ответа кредиторам также не требуется много времени. Например, в МФО Миг Кредит — среднее время обработки запроса 5 минут. Также из приятного — чтобы получить деньги, вам не придется даже выходить из дома. Проверенные организации уже давно работают в формате онлайн и могут отправить займ на вашу банковскую карту, электронный кошелек или курьером, если вам нужны наличные. Безопасность и конфиденциальность. Любая компания, которая работает официально и состоит в реестре МФО, имеет политику конфиденциальности данных и отвечает за безопасность личной информации своих клиентов. Компании важно, чтобы заемщики были довольны услугами — ведь тогда они будут пользоваться ими снова.

Взять деньги меньше, чем за час, получить их любым удобным способом, где бы ты ни был, при этом вернуть ту же сумму, не напрягая при этом никого вокруг! Плюсы, несомненно, есть и звучат они очень даже заманчиво, согласитесь?

Но там, где плюсы, есть и свои недостатки. Давайте теперь поговорим о них!

Недостатки беспроцентных займов

Сроки. МФО могут предложить своим клиентам разные условия по сумме и срокам займа — это может быть 5 тысяч на неделю или 100 на год, зависит от желания, кредитной истории заёмщика, предоставляемых документов и других факторов. Если же вы берете микрозайм под 0% — в среднем вам предлагают на погашение 5-7 дней. Такие займы всегда являются краткосрочными. Сумма. Так как на выплату вам дадут не больше недели, сумму дадут соответствующую — обычно лимит по выдаче беспроцентного займа — 10-15 тысяч рублей. В некоторых МФО действуют более строгие правила и займ не превышает даже 5 тысяч. Как уже говорилось ранее — займ под 0% даётся для привлечения заемщиков. Соответственно, получить его могут только новые клиенты. Таким образом МФО предоставляет возможность познакомиться со своим сервисом, услугами, форматом работы и необходимостью микрозаймов в целом.

На сегодняшний день нет ничего зазорного в том, чтобы пользоваться микрокредитами. Даже наоборот — это один из самых удобных способов подстраховать свои финансы и научиться грамотно планировать бюджет. Микрофинансовые компании предлагают большой выбор различных условий для своих клиентов и готовы пойти им навстречу, чтобы те продолжили пользоваться услугами.

Обращаясь в проверенные компании с многолетним опытом, такие как МигКредит, вы можете быть уверены в безопасности сотрудничества и конфиденциальности личных данных.