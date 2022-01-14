В стране существуют залежи отличной красной глины, что позволило организовать вокруг карьеров фабрики по производству керамики. Некоторым фабрикам более ста лет, некоторые производители только вышли на керамический рынок, но уверенно продвигают свою продукцию на европейский и международный рынок.

Производство польской плитки

Как и многие бренды мира, производители польской керамики постоянно усовершенствовали свою продукцию и производство. Во многом это было связано с вхождением страны в Евросоюз в 2004 году.

На предприятиях была проведена модернизация, было закуплено итальянское оборудование – передовое в отрасли. Организовывались новые линии изготовления, осваивались новые продукты и технологии. С начала 2000 годов фабрики начинают производить керамогранит различных размеров, постепенно внедряется методика цифровой печати рисунка.

На всех предприятиях устанавливается система контроля над качеством товаров, благодаря чему продукция полностью соответствует европейским нормам экологичности, безопасности и качества.

Цены на польскую плитку значительно ниже именитых конкурентов, а все компании производят продукцию по европейским стандартам качества.

Польская плитка: возможности интерьера

Продукция польских фабрик изготавливается из чистого сырья: глины, песка, каолинов и цветовых добавок. Это позволяет получить широкий ассортимент продукции, применяемый для облицовки стен и пола в разных помещениях, благоустройства фасадов и другой отделки.

Над созданием дизайна коллекций работают креативные профессиональные художники, часто фабрики привлекают к сотрудничеству польских и испанских специалистов. Польская плитка отличается современным стилем, соответствует модным тенденциям, и, по мнению многих экспертов, наиболее соответствует сочетанию цена-качество.

Большое разнообразие стилей и форматов, великолепная цветовая палитра позволяют подобрать модели под разные стили интерьера, создать свой оригинальный дизайн. Следует сказать, что польские бренды активно развиваются, принимают участие в научных исследованиях и разработках, изучают инновационные покрытия, внедряют ноу-хау в производство. Популярность польской плитки растет в Евросоюзе и за ее пределами.

Купить польскую плитку можно разной ценовой категории, так как изделия предлагаются как премиум, так и эконом-класса.

Источник: Журнал ARTCER

Единственный журнал о керамической плитке на русском языке

Сайт: https://www.artcer.ru