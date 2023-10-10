Закончилось строительство эстакады СКИФ в Кольцово

Закончилось строительство эстакады дороги «Барышево — Орловка — Кольцово» к источнику синхротронного излучения СКИФ. Общая протяженность строения – 157 метров. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

— За два года подрядчик построил искусственное сооружение, а также обустроил водосбросы и автобусную остановку, тротуары и освещение, — говорится в сообщении.

По сообщение Минтранса, эстакада создаст транспортную артерию без светофоров.

После ввода сооружения водителям будет легче выезжать к СКИФу и областной дороге в сторону Ленинск-Кузнецкого.

Напомним, что в Кольцово построили почти километровую дорогу до синхротрона СКИФ. Ожидается, что она поможет снизить нагрузку на транспортную сеть наукограда. Сейчас трафик составляет почти восемь тысяч автомобилей в сутки. Сама дорога длиной почти в километр.

Ранее редакция сообщала о том, что смонтирован первый пролет эстакады в Кольцово.