Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатами от «Единой России»

Согласно документу, передает «Коммерсантъ», чтобы попасть под внешнее управление, компания, работавшая в России, должна иметь 25% под контролем лица из недружественного государства (не учитывая офшоры с российскими собственниками) и иметь «существенное значение» для обеспечения стабильности российской экономики.

Второе условие соблюдается, если компания производит товары первой необходимости (в т. ч. с госрегулируемыми ценами), контролирует крупную долю на локальном рынке, является градообразующим предприятием (обеспечивает 25% занятости в конкретном населенном пункте), является единственным поставщиком (в реестре госзакупок), включена в цепочку поставок значимых для России производств (т. е. подпадающих под это же регулирование).

Если компания соответствует этим критериям, внешнее управление может быть введено в следующих случаях:

руководство после 24 февраля оставило компанию, не передав полномочия;

компания заявила о прекращении деятельности «в отсутствие очевидных экономических оснований»;

персонал был сокращен более чем на треть;

объем продаж за квартал снизился более чем на треть по сравнению с показателями того же квартала предыдущего года;

компания угрожает своими действиями или бездействием другим предприятиям, попадающим под такое же регулирование.

Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления на 18 месяцев) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки (в этот вариант можно перейти из первого). При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в комиссию с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций. Только из второй версии внешнего управления можно перейти к ликвидации компании или к ее банкротству.