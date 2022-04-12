Ипотека от 4,5% годовых: Банк «Левобережный» выдает кредиты по сниженным ставкам

В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Если у вас есть ребенок, родившийся в период с 2018 по 2022 гг., или ребенок-инвалид, то вы можете улучшить жилищные условия в рамках семейной ипотеки. Госпрограмма позволяет приобрести квартиру в строящемся или готовом доме либо рефинансировать ипотеку. Сумма кредита – от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. Ставка, которую предлагает Банк «Левобережный», составляет от 4,5% до 9% годовых.

Купить квартиру также можно по госпрограмме льготной ипотеки на новостройки. Сумма кредита увеличена до 6 млн рублей. Срок составляет от 3 до 25 лет. Ставка – от 10,5% до 12% годовых. Воспользоваться программой можно до 1 июля.

Для тех, кому не подходят госпрограммы, Банк «Левобережный» (ПАО) предусмотрел другие варианты по улучшению жилищных условий. Например, можно взять квартиру в ипотеку по продукту «Классический» по ставке от 16,4% до 19,7% годовых. Минимальная ставка действует для клиентов, получающих зарплату на счет в банке и работающих в благонадежных сферах деятельности (опция «Важные люди») при первоначальном взносе от 10% и страховании жизни и здоровья.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах банка:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставьте заявку на ипотеку на сайте Банка «Левобережный» или в BL-online, и специалист вам перезвонит.