В Новосибирске коммунисты «хоронят» выборы

В качестве протеста против электронного голосования, использованного в ряде регионов на прошедших выборах и готовящегося ко внедрению на выборах губернатора Новосибирской области, молодые активисты компартии провели флэшмоб «Похороны выборов». Об этом сообщил сайт реготделения КПРФ. Партийцы под грустную музыку закопали гроб с надписью «Выборы».

— Нам не оставалось ничего, кроме как похоронить убитые и искалеченные российские выборы, — приводит слова участников флэшмоба сайт реготделения партии. — Сотни нарушений на избирательных участках, подкуп, кандидаты-однофамильцы, снятие оппозиционных кандидатов. Но главное — сомнительные результаты электронного голосования в Москве. Все это фактически убило честные выборы в нашей стране.

Напомним, что электронное голосование, которое для Новосибирска еще в перспективе, вызвало бурные обсуждения у депутатов горсовета на минувшей сессии. В частности, депутаты от КПРФ и несистемной оппозиции обратили внимание на московский опыт: подозрительно длинные сроки получения данных, возможность одному избирателю переголосовать определенное количество раз и другие факторы, дающие повод заподозрить фальсификации. Выступавший с докладом профильный министр регионального правительства пока детально комментировать ситуацию не готов.

У коммунистов на федеральном уровне, в отличие от новосибирских коллег, идет нешуточная борьбы против результатов электронного голосования. Попытка оспорить эти результаты в судебном порядке встретила противодействие со стороны власти.

— По всей Москве «пакуют» коммунистов, депутатов разных уровней, горком КПРФ — в полицейском оцеплении, приемная первого зама Зюганова И.И. Мельникова — в оцеплении, идет тотальный шмон, задержания и суды, — рассказывает на своей странице в соцсети политолог и общественный деятель Дарья Митина.

В частности, как следует из информации на сайте ЦК КПРФ, сотрудники правоохранительных органов заблокировали приемную Владимира Мельникова.

— Там находится юрист фракции партии с исками по поводу итогов электронного голосования в Москве, — приводит сайт КПРФ слова пресс-секретаря фракции КПРФ в Мосгордуме Никиты Попова.

Днем ранее без объяснения причин был задержан секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

— По опыту и практике: если полицейские внесли кого-то в систему видеонаблюдения, то внесли и в базу ГИБДД, — рассказывает Обухов. — Но я ездил в ОИК №205 за итоговым протоколом, который мне не выдавали с 23 сентября. По дороге проезжал усиленные пикеты ГИБДД на МКАД: не останавливали. Видимо, у правоохранителей прошли планерки. Решили дальше прессовать КПРФ после встречи на Пушкинской. Я выступал 20 и 25 сентября. Видимо, решили прессануть Обухова за два выступления на «Пушке».

Напомним, что выборы депутатов Госдумы прошли 17-19 сентября. По их результатам «Единая Россия» получила 35,25% голосов избирателей, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%.