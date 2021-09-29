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Особенности выбора пароконвектомата

  • 29/09/2021, 14:13
Пароконвектомат - это оборудование, в котором совмещены все возможные типы тепловой обработки пищи, благодаря чему оно считается самым универсальным и многофункциональным.

В небольшом кафе или большом ресторане пароконвектомат станет отличным помощником и даст возможность сэкономить место и деньги на покупке разных устройств. На современном рынке представлено множество вариантов этого оборудования, поэтому стоит обозначить основные характеристики, влияющие на правильный выбор модели.

Рабочие режимы устройства

Перед тем, как пароконвектомат киев купить, надо ознакомиться с его рабочими режимами и их особенностями. Основных режимов можно выделить три:

  • конвекция;

  • образование пара;

  • комбинация обоих режимов.

Первый характеризуется работой с тепловой обработкой пищи потоком горячего воздуха, который циркулирует вокруг. Он ничем практически не отличается от работы конвекционной печи. При таком режиме готовят хлебобулочные изделия.

При втором режиме пар помогает сохранить полезность продуктов. Отлично подойдет для готовки овощей и морепродуктов.

Третий режим отличает пароконвектомат от остальных видов оборудований для кухни. При этом режиме сохраняются питательные свойства и не уменьшается вес продукта, блюдо не засыхает, а постоянная циркуляция горячего воздуха дает возможность равномерно прожарить и прогреть продукты.

Также в устройстве предусмотрены и другие режимы, такие, как разморозка, функция подогрева, удерживание температуры на одном уровне.

Выбор метода подачи пара в устройстве

И пароконвектомат, и конвекционная печь в украине оборудование очень дорогое, поэтому при выборе стоит ознакомиться со всеми нюансами. Например, надо решить устройство какого типа подойдет лучше всего. Они бывают:

  • бойлерные;

  • инжекторные.

Первый тип в устройстве имеет специальный бойлер, подающий внутрь пар и обеспечивающий нужную влажность. Если вам надо устройство для обработки большого количества пищи и для работы с загруженными всеми десятью камерами, то стоит выбрать этот тип. Такие устройства имеют более высокую стоимость, у них больше габариты и есть еще один минус в оставлении налета известкового характера на тэнах генератора пара.

Второй тип таких минусов не имеет. Пар генерируется тут благодаря брызгам воды на элементы, которые нагреваются. Но у такого устройства производительность пара будет меньшей, поэтому обрабатывать оно сможет и меньшие объемы продуктов. Выбрать один из типов устройств можно по ссылке techsnab.com.ua, где представлены и те, и другие.

Габариты устройства

Габариты устройства могут зависеть от нескольких пунктов, главным из которых является количество и объемы продуктов для обработки в нем.

В кафе небольшого размера можно покупать пароконвектомат с 3-6 уровнями, в заведениях с большим количеством посадочных мест — лучше взять устройство на 10 уровней, а для того, чтобы качественно обслужить банкеты — не помешают и все 20 уровней.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : бытовая техника


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