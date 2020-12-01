Закупка автомобилей правительством Омской области заинтересовала прокуратуру

Органами прокуратуры Омской области проводятся проверочные мероприятия по вопросам осуществления органами исполнительной власти области закупок автомобилей, в том числе по опубликованным в средствах массовой информации сведениям, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— В настоящее время органами прокуратуры области анализируется аукционная документация, заключенные государственные контракты на поставку автомобилей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки прокуратурой области будет дана оценка законности расходования бюджетных средств на приобретение автомобилей, осуществления процедур закупок и заключения госконтрактов.

Ранее местные СМИ сообщили, что правительство Омской области, передав из своего автопарка 50 автомобилей в пользование медицинским работникам, намерено закупить 37 автомобилей на общую сумму почти 53 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Hans