Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды леса на сумму более 15 млн рублей

Служба Кемеровской таможни по Томской области возбудила уголовное дело в отношении директора организации, зарегистрированной в городе Томске, по факту контрабанды леса на сумму более 15 миллионов рублей. Преступление выявлено при взаимодействии с УФСБ России по Томской области, сообщили в пресс-службе Кемеровской таможни.

Отмечается, что незаконная продажа лесоматериалов в Китай осуществлялась на основании подложных дополнительных соглашений к внешнеэномическому контракту, который был заключён злоумышленником три года назад с монгольской фирмой и на момент декларирования прекратил действие.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что таким образом директор организации в период с 2017 по 2018 годы отправил на территорию Китая лесоматериалов общим объёмом более 2,5 тысяч кубических метров (28 железнодорожных вагонов), — говорится в сообщении. — Рыночная стоимость незаконным способом вывезенного леса составила более 15 миллионов рублей.

В Кемеровской таможне утонили, что ответственность за данное преступление предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере). Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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