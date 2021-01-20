Тариф на тепло СГК в Новосибирске вырастет в 2021 году на 2,6%

— С 1 июля 2021 года рост тарифа на услуги СГК по теплу составит 2,6%, а не 4,6%, как предусматривалось ранее. Этим решение департамент по тарифам Новосибирской области прописал изъятие из необходимой валовой выручки компании тех сумм, о которых мы рассказывали весь 2020 год, — сообщил директор новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков на пресс-конференции в ТАСС.
По данным СГК, на 1 января 2021 года просроченная задолженность за тепло потребителей Новосибирской области составляла 1,8 млрд рублей.
— Это на 11% больше, чем годом ранее. Но в 2019 году был другой тариф, поэтому нельзя говорить, что все потребители стали платить хуже. У населения прирост задолженности за год составил 4% — это ценовой прирост, а не качественный, — рассуждает Андрей Колмаков. — А вот по юрлицам прирост составил 26%, особенно в сегменте «прочие потребители», среди компаний малого бизнеса. На наш взгляд, во многом это обусловлено пандемией.
Кстати, в январе новосибирцы уже будут получать платежки с пени и штрафами по всем коммунальным платежам, которые откладывали и задерживали в течение 2020 года (постановление правительства РФ №424). Представители коммунальных и ресурсоснабжающих организаций еще весной 2020 года предупреждали, что если в январе 2021 года потребители не начнут погашать задолженность, то пойдет вал обращений в суды.
Фото: pixabay.com, автор- ri
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