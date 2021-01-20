Тариф на тепло СГК в Новосибирске вырастет в 2021 году на 2,6%

— С 1 июля 2021 года рост тарифа на услуги СГК по теплу составит 2,6%, а не 4,6%, как предусматривалось ранее. Этим решение департамент по тарифам Новосибирской области прописал изъятие из необходимой валовой выручки компании тех сумм, о которых мы рассказывали весь 2020 год, — сообщил директор новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, при формировании тарифа на тепло на второе полугодие 2019 года департамент по тарифам Новосибирской области не включил в его состав часть затрат — около 240 млн рублей, в том числе 176 млн рублей нормативной прибыли и часть затрат на аренду земли. Эту сумму оспаривала ФАС, к которой обратилось АО «Сибэко» (входит в СГК). В итоге, согласно предписанию ФАС, департамент включил в тариф нормативную прибыль и часть платежей за аренду (всего около 200 млн рублей). В соответствии с предписаниями ФАС России департамент в 2019 году изменил в сторону увеличения тарифы на тепловую энергию, поставляемую «Сибэко» потребителям, установленные на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года: с 1109,46 руб./Гкал (без НДС) до 1153,95 руб./Гкал (без НДС) и с 1331,35 руб./Гкал (с учетом НДС) до 1384,74 руб./Гкал (с учетом НДС) соответственно. Департамент решил опротестовывать решение ФАС в суде. В августе 2019 года к рассмотрению дела подключилась прокуратура. В июле 2020 Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Москвы удовлетворили заявленные департаментом по тарифам Новосибирской области требования о признании незаконными решений Федеральной антимонопольной службы.

В комментарии Infopro54 директор департамента Гарей Асмодьяров сообщал, что ведомство в обязательном порядке проведет учет необоснованно полученных компанией доходов от применения при расчетах с потребителями тарифов. Они будут исключены из необходимой валовой выручки «Сибэко» при расчете тарифа на 2021 год

По данным СГК, на 1 января 2021 года просроченная задолженность за тепло потребителей Новосибирской области составляла 1,8 млрд рублей.

— Это на 11% больше, чем годом ранее. Но в 2019 году был другой тариф, поэтому нельзя говорить, что все потребители стали платить хуже. У населения прирост задолженности за год составил 4% — это ценовой прирост, а не качественный, — рассуждает Андрей Колмаков. — А вот по юрлицам прирост составил 26%, особенно в сегменте «прочие потребители», среди компаний малого бизнеса. На наш взгляд, во многом это обусловлено пандемией.

Кстати, в январе новосибирцы уже будут получать платежки с пени и штрафами по всем коммунальным платежам, которые откладывали и задерживали в течение 2020 года (постановление правительства РФ №424). Представители коммунальных и ресурсоснабжающих организаций еще весной 2020 года предупреждали, что если в январе 2021 года потребители не начнут погашать задолженность, то пойдет вал обращений в суды.