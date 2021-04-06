Заместителя министра на Сахалин ищут в Новосибирской области

Агентство по подбору персонала правительства Сахалинской области ищет среди новосибирцев кандидатов на должность заместителя министра здравоохранения Сахалинской области. По информации пресс-службы HeadHunter, успешному соискателю обещают высокую заработную плату, компенсацию материальных затрат при переезде и предоставление служебного жилья, сообщает пресс-служба агентства.

— Чтобы претендовать на должность, необходимо иметь высшее образование в сфере информационных технологий, опыт работы по специальности не менее четырех лет и портфолио успешных проектов, — сообщает агентство.

Кроме того, в Новосибирской области ищут программиста-банкира, необычному специалисту обещают «очень интересную работу, достойную оплату, льготы, большие перспективы и надежную фирму». При этом, в ключевых навыках упоминаются трудоголизм и юмор.

Для тех, кого не пугает Крайний Север, есть вакансия дорожного мастера, с релокацией в Новый Уренгой. Специалисту нужно будет обеспечивать выполнение плана дорожно-строительных работ на участке в соответствии с нормативными документами. Заработная плата — от 80 000 до 100 000 руб. на руки.

Еще одна необычная вакансия — нормоконтролер, это специалист, который должен уметь читать чертежи и находить в них ошибки.

На работу в банк приглашают коуча по брокерскому обслуживанию для проведения тренингов по специализированным продуктам, организации обучающих мероприятий и встреч для экспертов и ВИП-менеджеров. Будущему сотруднику обещают высокий доход, социальные льготы и приобретение опыта, который «очень ценится на рынке труда».