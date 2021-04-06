В Кузбассе сельские администрации оштрафовали за отсутствие в селах похоронных служб

По сообщению пресс-службы Мариинского городского суда Кемеровской области, в результате рассмотрения исковых требований прокурора в части организации ритуальных услуг на административных территориях суд признал незаконным бездействие сельских администраций в части решения вопроса по организации ритуальных услуг на подведомственных им территориях, и обязал их создать специализированные службы по вопросам похоронного дела, установив срок для исполнения данной обязанности: не позднее 1 января 2021 года.

— Однако почти через полтора года после вынесения решений суда стало известно, что в установленный судом срок они оказались не исполненными. Это выяснилось, когда 2 апреля 2021 года в суд обратились главы всех двенадцати сельских поселений с заявлениями об отсрочке исполнения судебных решений. Заявления поданы после того, как накануне, 23 марта, органами принудительного исполнения были возбуждены исполнительные производства, находящиеся на принудительном исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Кемеровской области, — комментирует пресс-служба ведомства.

Просьбу об отсрочке исполнения решений до конца года главы сельских поселений мотивируют невозможностью их исполнения в связи с начавшейся в 2020 году работе по преобразованию муниципальных образований, входящих в состав Мариинского муниципального района, в результате которой с 1 июля 2021 года должно быть создано новое муниципальное образование Кузбасса – Мариинский муниципальный округ.

В настоящее время Мариинским городским судом Кемеровской области для рассмотрения вопроса об отсрочке исполнения решений суда назначены судебные заседания.

Отсутствие специализированных похоронных служб в сельских поселениях лишает лиц, принявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, права выбора между осуществлением погребения безвозмездно специализированной службой в соответствии с гарантированным перечнем услуг, либо самостоятельно с последующим получением социального пособия на погребение. Также отсутствие специализированных похоронных служб в сельских поселениях нарушает права проживающих там жителей на выбор исполнителя ритуальных услуг ввиду отсутствия конкуренции.