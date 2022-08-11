Федеральный застройщик объявил специальные летние цены

В конце лета застройщик «Астон. Стройтрест43» решил порадовать потенциальных покупателей горячим предложением. Купить квартиру в одном из строящихся домов жилого квартала «Астон. Геометрия» на улице Выборной можно с выгодой до 350 тысяч. Акционные квартиры располагаются со второго по пятый этаж дома №3 и имеют увеличенную площадь. Этот вариант интересен тем, кто хочет иметь более просторные помещения или обустроить в квартире дополнительную функциональную зону, например рабочий кабинет или место для занятий спортом. При этом лоджии в данных вариантах нет, а хранить внесезонные вещи можно в кладовых, под которые отведен цокольный этаж.

Дом №3 отличается от других в «Астон. Геометрии»: камерный, 16-этажный, в то время как остальные дома имеют высоту 25 этажей. В третьем доме всего 145 квартир, все они разного формата — квартиры увеличенной площади и квартиры с лоджиями, большие квартиры с отдельным входом и личной террасой на первом этаже. Второй этаж дома отведен под коммерческие помещения для мини-маркетов, аптек и других бытовых сервисов, каждое из них — с отдельным входом.

Двухкомнатная квартира с двумя спальнями и кухней-гостиной (57,34 кв. м) сейчас можно купить за 5 100 тысяч рублей, выгода — 350 тысяч рублей. Двухкомнатную с двумя отдельными спальнями, просторной кухней-гостиной и двумя санузлами (63,71 кв. м) сейчас стоит 5 650 тысяч рублей, выгода — 350 тысяч рублей. Функциональную просторную студию площадью 29,08 кв. м сейчас можно купить за 2 900 тысяч рублей, выгода — 180 тысяч рублей.

Всего в жилом комплексе — четыре дома переменной этажности. Они размещены по принципу отрытого квартала так, что двор пронизан солнечным светом. Это создает ощущение открытости, пространственной емкости, свободы. Восприятие усиливает экостиль благоустройства и воссозданный на территории природный ландшафт с многолетними растениями, хвойными и лиственными деревьями, благодаря чему квартал органично вписывается в зеленую среду микрорайона.

На территории предусмотрена вместительная парковка, так что проблем с тем, где оставить машину, у владельцев автомобилей точно не возникнет.

Ритм жизни молодого, прогрессивного микрорайона чувствуется, как только заезжаешь на Выборную. В десяти минутах ходьбы от жилого комплекса находится один из наиболее авторитетных и старейших вузов города — Новосибирский педагогический университет, до колледжа телекоммуникации и информатики при СибГУТИ — две остановки на общественном транспорте. Микрорайон удобен для семей с детьми. Здесь целая сеть дошкольно-образовательных учреждений различного профиля, две среднеобразовательные школы.

Вдоль главной улицы — несколько торговых центров, крупные сетевые супермаркеты и минимаркеты со всем необходимым, кофейни и закусочные. Жить на Выборной удобно еще и для того, чтобы вести активный образ жизни. Можно проводить досуг, гуляя в Инюшинском бору с его вековыми соснами, или наслаждаться велопрогулками. Здесь есть сразу несколько локаций, чтобы приобщиться к зимнему спорту: спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос», где базируется школа олимпийского резерва, лыжная база «Буревестник» и горнолыжный клуб «Иня».

Офис продаж ЖК «Астон. Геометрия»:

ул. Серебренниковская, 19/1, 8 этаж;

тел.: (383) 312-04-42

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Справка

«Астон. Стройтрест43» входит в структуру федеральной группы «Астон», имеет историю и опыт строительства более 80 лет работы. В портфолио застройщика не только жилые дома, но и крупные городские объекты, в том числе концертный зал филармонии А. Каца, Троице-Владимирский собор, МНТК «Микрохирургия глаза», крытый футбольный манеж «Заря», Октябрьский мост, международный терминал аэропорта «Толмачево» и многие другие.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Срок сдачи дома №3 — третий квартал 2023 года.

*Акция действует с 1 по 31 августа 2022 года. Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж.