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В Омской области задержали организованную группу наркоторговцев

  • 10/10/2022, 16:08
уголовное дело за наркотики
Изъята крупная партия наркотиков стоимость которой на черном рынке составляет более 300 миллионов рублей.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность преступного сообщества. Его лидер и участники подозреваются в организации масштабной сети производства и продажи синтетических наркотиков в нескольких регионах России.

— Предварительно установлено, что нелегальный товар распространялся через интернет-магазины в теневом сегменте Интернета. Вырученные от продажи деньги переводились в криптовалюту, а затем обналичивались на территории государств ближнего зарубежья, — говорится в сообщении МВД.МЕДИА. — По версии следствия, в состав криминальной организации входило несколько структурных подразделений. Участники одного из них занимались производством запрещенного вещества в передвижных лабораториях, за что были задержаны еще весной. У них сотрудники полиции изъяли 80 килограммов наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет более 300 миллионов рублей.

Были установлены личности предполагаемого организатора и остальных участников криминального бизнеса. В специальной операции по их задержанию было задействовано более 300 сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ России. Проведено свыше 30 обысков в жилых помещениях и на других принадлежащих фигурантам объектах. Изъятые у них предметы, сходные с огнестрельным и холодным оружием, направлены для проведения экспертизы.

— Следователями СУ УМВД России по Омской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. В отношении 16 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще троих – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

 

Ранее редакция рассказывала о ликвидации крупной нарколаборатории в дачах под Новосибирском. 

Фото с сайта МВД.МЕДИА

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Омск

Теги : уголовное дело за наркотики Производство наркотиков задержаны наркоторговцы


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