В Омской области задержали организованную группу наркоторговцев

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность преступного сообщества. Его лидер и участники подозреваются в организации масштабной сети производства и продажи синтетических наркотиков в нескольких регионах России.

— Предварительно установлено, что нелегальный товар распространялся через интернет-магазины в теневом сегменте Интернета. Вырученные от продажи деньги переводились в криптовалюту, а затем обналичивались на территории государств ближнего зарубежья, — говорится в сообщении МВД.МЕДИА. — По версии следствия, в состав криминальной организации входило несколько структурных подразделений. Участники одного из них занимались производством запрещенного вещества в передвижных лабораториях, за что были задержаны еще весной. У них сотрудники полиции изъяли 80 килограммов наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет более 300 миллионов рублей.

Были установлены личности предполагаемого организатора и остальных участников криминального бизнеса. В специальной операции по их задержанию было задействовано более 300 сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ России. Проведено свыше 30 обысков в жилых помещениях и на других принадлежащих фигурантам объектах. Изъятые у них предметы, сходные с огнестрельным и холодным оружием, направлены для проведения экспертизы.

— Следователями СУ УМВД России по Омской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. В отношении 16 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще троих – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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