Запрет деятельности МФО принесет больше рисков, чем пользы

Рынок МФО: запретить нельзя оставить

В ходе заседания совета по развитию финансового рынка при верхней палате парламента спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной запретить деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО) в России. Как отметили опрошенные Infopro54 участники рынка МФО, предложения такого плана регулярно появляются на протяжении многих лет, равно как и аналогичные законодательные инициативы, которые всегда отклоняются. По мнению генерального директора Moneyman Александра Пустовита, причина отклонения в том, что МФО сейчас очень глубоко интегрированы в глобальную финансовую систему.

— В текущих реалиях банковское финансирование недоступно существенному числу граждан в силу разных причин, и роль МФО заключается в повышении доступности финансовых услуг для населения. Важность их роли подтверждается на самом высоком уровне, — комментирует Пустовит. — Так, о том, что ликвидация МФО не нужна, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе «Итогов года». В частности, президент отмечал, что «они в своей нише работают и многим помогают».

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»), добавляет, что, по данным ЦБ, на конец марта 2024 года размер совокупного портфеля МФО составлял более 470 млрд рублей, и выдачи потребительских микрозаймов продолжают расти. По его словам, микрокредитование играет важную роль в финансовой системе страны, и отказаться от него ни сейчас, ни в ближайшее время не представляется возможным.

Тимофей Полетаев, заместитель управляющего директора по направлению клиентского опыта МФК «Лайм-Займ», уверен, что продукты МФО прочно укрепились на рынке в качестве альтернативного способа кредитования для многих россиян. Удобство и доступность микрофинансовых продуктов, возможность брать небольшие суммы для решения временных трудностей, гибкие условия — все это делает МФО надежным и подходящим выбором для населения.

— Сейчас услугами микрофинансовых организаций пользуются все больше клиентов «банковского качества» — в нашей компании, например, их доля составляет около 10-15%, — поясняет Полетаев.

Александр Пустовит напоминает, что сегодня:

Сектор МФО представляет собой сформировавшийся, прозрачный сегмент финансового рынка, функционирующий строго в рамках правового поля.

Сектор активно контролируется различными госорганами и регулируется специально созданными под эту задачу структурами в составе ЦБ РФ, что само по себе уже говорит о его признании государством.

Деятельность МФО детально регламентирована огромным количеством нормативных актов, а степень зарегулированности данного сектора не меньше, чем в банковской сфере.

— Только в числе относительно недавних регуляторных новаций можно отметить ограничение предельной ставки и размера предельной переплаты по займу, введение в начале 2023 года макропруденциальных лимитов, ужесточение которых планомерно продолжается уже на протяжении полутора лет. Также стоит упомянуть запрет на использование жилой недвижимости в качестве залога, — перечисляет Пустовит. — С учетом пристального внимания регулятора к микрофинансовому сектору и его зарегулированности ответственность игроков этого рынка находится на очень высоком уровне.

Как отмечает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, все истории про астрономические проценты или отъем недвижимости из-за просрочки по микрозайму абсолютно невозможны на современном рынке и возникают исключительно из-за действий «черных» кредиторов. По его словам, добросовестные компании заинтересованы в искоренении подобных практик так же, как и регулятор.

Последствия запрета

Константин Шарапов рекомендует не забывать, что микрокредитование остается едва ли не единственным легальным способом решить финансовые вопросы клиентов, которым по тем или иным причинам отказывают в банках.

— Рост ставок и ужесточение требований к заемщикам в банковском секторе, к сожалению, закрывает этот сегмент для большой части людей, в то время как потребность в заемных средствах никуда не делась, — комментирует Шарапов.

По его словам, гипотетический запрет МФО всегда означает лишь одно: не имея возможности получить средства легальным способом, заемщики будут вынуждены обращаться к нелегальным. А это самый неблагоприятный исход, который только можно представить, так как на протяжении долгого времени ЦБ и участники рынка микрокредитования совместными усилиями боролись против «черных» кредиторов и добились в этом больших успехов. В СРО «МиР» также уверены, что подобные запреты приведут к резкому росту теневого сегмента, который живет по своим правилам и вне законов. То есть люди пойдут к нелегальным организациям.

— Если запретить деятельность МФО, то спрос на заемные средства никуда не денется и найдет для себя выход в нелегальном секторе, причем уже с рисками для заемщиков лишиться недвижимого и другого имущества, поскольку теневые участники рынка широко практикуют залоговое кредитование. О риске ухода заемщиков к нелегальным кредиторам в случае запрета МФО неоднократно говорил Центробанк, и мы полностью разделяем эту позицию, — соглашается Александр Пустовит.

— Запретить легальные МФО в современных реалиях из-за действий «черных» кредиторов — это все равно, что запретить автомобили из-за существования злостных нарушителей ПДД, — добавляет Андрей Пономарев. — В отсутствие честных компаний многие россияне будут вынуждены искать деньги у сомнительных, а то и криминальных структур. В итоге получится рост «черного» рынка, закредитованности населения и социальной напряженности, — уверен Пономарев.

Тимофей Полетаев подчеркивает, что в случае запрета МФО большая часть населения лишится доступа к необходимым финансовым услугам.

Клиент изменился

В СРО «МиР» также отметили, что рынок микрофинансирования в последние годы прошел серьезную трансформацию и сейчас является высокотехнологичным бизнесом с четким регулированием. Вместе с бизнесом и его подходом к работе с клиентами менялся и портрет заемщика: как сейчас видно, он не имеет ничего общего с теми мифами, которые бытуют в обществе.

— Сейчас клиент МФО — это платежеспособный, активный россиянин, для которого скорость принятия решения зачастую ставится по главе угла. По нашей статистике, на одобрение займа с учетом проведенного скоринга сегодня уходит в среднем 10 секунд, поэтому именно этот фактор можно называть особенностью современных МФО, — поясняют в профильной ассоциации участников рынка.

Андрей Пономарев говорит, что у МФО есть своя лояльная аудитория, насчитывающая миллионы человек. Среди них — совершенно разные люди: и банковские клиенты, и те, кто по каким-то причинам не может получить кредит в банке, и, наконец, кто просто ценит микрокредитование за скорость в оформлении займов.

— Как правило, это молодые, социально и экономически активные люди, — комментирует Пономарев. — По нашей статистике, около половины заемщиков МФО — люди в возрасте до 30 лет. Еще треть заемщиков — люди до 40 лет. Средний доход заемщика МФО неуклонно увеличивается и сейчас превышает 50 тысяч рублей в месяц.

Тимофей Полетаев дополняет портрет заемщика: это мужчина из крупного города в возрасте от 27 до 35, который не состоит в браке и работает по найму. Самые популярные профессии заемщиков МФО: водитель, администратор, оператор.

— За последние 2-3 года вырос средний уровень дохода клиентов МФО. Как мы отмечали ранее, сейчас аудитория банков и микрофинансовых организаций стала почти общей. Люди эффективно используют продукты МФО как дополнительный кошелек, — говорит эксперт.

В СРО «МиР» также считают, что доход клиента МФО сегодня нельзя назвать низким и в среднем своем значении он составляет около 50-60 тысяч рублей.

— Растет и уровень финансовой грамотности клиентов: они понимают разницу между краткосрочными займами и долгосрочными кредитами, а также имеют представление о последствиях неуплаты, — подчеркивает Полетаев.

Александр Пустовит обратил внимание на то, что речь идет не только о заемщиках-физлицах, которые берут средства на собственные нужды. МФО становятся все популярнее у предпринимателей: ИП, самозанятых, представителей микробизнеса. Они берут средства на поддержание и развитие своего дела, на пополнение оборотного капитала, закрытие кассовых разрывов и прочее. Востребованность инструмента МФО среди них растет.