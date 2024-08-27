Запрет деятельности МФО принесет больше рисков, чем пользы

В ходе заседания совета по развитию финансового рынка при верхней палате парламента спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной запретить деятельность всех микрофинансовых организаций (МФО) в России. Как отметили опрошенные Infopro54 участники рынка МФО, предложения такого плана регулярно появляются на протяжении многих лет, равно как и аналогичные законодательные инициативы, которые всегда отклоняются. По мнению генерального директора Moneyman Александра Пустовита, причина отклонения в том, что МФО сейчас очень глубоко интегрированы в глобальную финансовую систему.
— В текущих реалиях банковское финансирование недоступно существенному числу граждан в силу разных причин, и роль МФО заключается в повышении доступности финансовых услуг для населения. Важность их роли подтверждается на самом высоком уровне, — комментирует Пустовит. — Так, о том, что ликвидация МФО не нужна, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе «Итогов года». В частности, президент отмечал, что «они в своей нише работают и многим помогают».
Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»), добавляет, что, по данным ЦБ, на конец марта 2024 года размер совокупного портфеля МФО составлял более 470 млрд рублей, и выдачи потребительских микрозаймов продолжают расти. По его словам, микрокредитование играет важную роль в финансовой системе страны, и отказаться от него ни сейчас, ни в ближайшее время не представляется возможным.
Тимофей Полетаев, заместитель управляющего директора по направлению клиентского опыта МФК «Лайм-Займ», уверен, что продукты МФО прочно укрепились на рынке в качестве альтернативного способа кредитования для многих россиян. Удобство и доступность микрофинансовых продуктов, возможность брать небольшие суммы для решения временных трудностей, гибкие условия — все это делает МФО надежным и подходящим выбором для населения.
— Сейчас услугами микрофинансовых организаций пользуются все больше клиентов «банковского качества» — в нашей компании, например, их доля составляет около 10-15%, — поясняет Полетаев.
Александр Пустовит напоминает, что сегодня:
— Только в числе относительно недавних регуляторных новаций можно отметить ограничение предельной ставки и размера предельной переплаты по займу, введение в начале 2023 года макропруденциальных лимитов, ужесточение которых планомерно продолжается уже на протяжении полутора лет. Также стоит упомянуть запрет на использование жилой недвижимости в качестве залога, — перечисляет Пустовит. — С учетом пристального внимания регулятора к микрофинансовому сектору и его зарегулированности ответственность игроков этого рынка находится на очень высоком уровне.
Как отмечает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, все истории про астрономические проценты или отъем недвижимости из-за просрочки по микрозайму абсолютно невозможны на современном рынке и возникают исключительно из-за действий «черных» кредиторов. По его словам, добросовестные компании заинтересованы в искоренении подобных практик так же, как и регулятор.
Константин Шарапов рекомендует не забывать, что микрокредитование остается едва ли не единственным легальным способом решить финансовые вопросы клиентов, которым по тем или иным причинам отказывают в банках.
— Рост ставок и ужесточение требований к заемщикам в банковском секторе, к сожалению, закрывает этот сегмент для большой части людей, в то время как потребность в заемных средствах никуда не делась, — комментирует Шарапов.
По его словам, гипотетический запрет МФО всегда означает лишь одно: не имея возможности получить средства легальным способом, заемщики будут вынуждены обращаться к нелегальным. А это самый неблагоприятный исход, который только можно представить, так как на протяжении долгого времени ЦБ и участники рынка микрокредитования совместными усилиями боролись против «черных» кредиторов и добились в этом больших успехов. В СРО «МиР» также уверены, что подобные запреты приведут к резкому росту теневого сегмента, который живет по своим правилам и вне законов. То есть люди пойдут к нелегальным организациям.
— Если запретить деятельность МФО, то спрос на заемные средства никуда не денется и найдет для себя выход в нелегальном секторе, причем уже с рисками для заемщиков лишиться недвижимого и другого имущества, поскольку теневые участники рынка широко практикуют залоговое кредитование. О риске ухода заемщиков к нелегальным кредиторам в случае запрета МФО неоднократно говорил Центробанк, и мы полностью разделяем эту позицию, — соглашается Александр Пустовит.
— Запретить легальные МФО в современных реалиях из-за действий «черных» кредиторов — это все равно, что запретить автомобили из-за существования злостных нарушителей ПДД, — добавляет Андрей Пономарев.
— В отсутствие честных компаний многие россияне будут вынуждены искать деньги у сомнительных, а то и криминальных структур. В итоге получится рост «черного» рынка, закредитованности населения и социальной напряженности, — уверен Пономарев.
Тимофей Полетаев подчеркивает, что в случае запрета МФО большая часть населения лишится доступа к необходимым финансовым услугам.
В СРО «МиР» также отметили, что рынок микрофинансирования в последние годы прошел серьезную трансформацию и сейчас является высокотехнологичным бизнесом с четким регулированием. Вместе с бизнесом и его подходом к работе с клиентами менялся и портрет заемщика: как сейчас видно, он не имеет ничего общего с теми мифами, которые бытуют в обществе.
— Сейчас клиент МФО — это платежеспособный, активный россиянин, для которого скорость принятия решения зачастую ставится по главе угла. По нашей статистике, на одобрение займа с учетом проведенного скоринга сегодня уходит в среднем 10 секунд, поэтому именно этот фактор можно называть особенностью современных МФО, — поясняют в профильной ассоциации участников рынка.
Андрей Пономарев говорит, что у МФО есть своя лояльная аудитория, насчитывающая миллионы человек. Среди них — совершенно разные люди: и банковские клиенты, и те, кто по каким-то причинам не может получить кредит в банке, и, наконец, кто просто ценит микрокредитование за скорость в оформлении займов.
— Как правило, это молодые, социально и экономически активные люди, — комментирует Пономарев. — По нашей статистике, около половины заемщиков МФО — люди в возрасте до 30 лет. Еще треть заемщиков — люди до 40 лет. Средний доход заемщика МФО неуклонно увеличивается и сейчас превышает 50 тысяч рублей в месяц.
Тимофей Полетаев дополняет портрет заемщика: это мужчина из крупного города в возрасте от 27 до 35, который не состоит в браке и работает по найму. Самые популярные профессии заемщиков МФО: водитель, администратор, оператор.
— За последние 2-3 года вырос средний уровень дохода клиентов МФО. Как мы отмечали ранее, сейчас аудитория банков и микрофинансовых организаций стала почти общей. Люди эффективно используют продукты МФО как дополнительный кошелек, — говорит эксперт.
В СРО «МиР» также считают, что доход клиента МФО сегодня нельзя назвать низким и в среднем своем значении он составляет около 50-60 тысяч рублей.
— Растет и уровень финансовой грамотности клиентов: они понимают разницу между краткосрочными займами и долгосрочными кредитами, а также имеют представление о последствиях неуплаты, — подчеркивает Полетаев.
Александр Пустовит обратил внимание на то, что речь идет не только о заемщиках-физлицах, которые берут средства на собственные нужды. МФО становятся все популярнее у предпринимателей: ИП, самозанятых, представителей микробизнеса. Они берут средства на поддержание и развитие своего дела, на пополнение оборотного капитала, закрытие кассовых разрывов и прочее. Востребованность инструмента МФО среди них растет.
— Так, по данным ЦБ, за 2023 год МФО выдали таким клиентам 105,4 млрд рублей, это на 50% больше, чем в 2022 году, когда были выданы 70,5 млрд, — резюмирует Пустовит.
Автор базового фото: Екатерина Маковская
Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера
Фото Андрея Пономарева предоставлено финансовой онлайн-платформой Webbankir, из личного архива спикера
Фото Тимофея Полетаева предоставлено компанией МФК «Лайм-Займ»
Фото Александра Пустовита предоставлено компаний Moneyman. Автор фото: С.А. Емельянов
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