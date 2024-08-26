Новосибирцы рассказали, у кого они берут в долг деньги

Каждый пятый житель Новосибирска чаще всего обращается в банк за кредитом.

По данным сервиса SuperJob, 11% берут взаймы у родственников, 6% — у друзей. Только 3% опрошенных одалживают деньги у коллег. А вот брать в долг у работодателя не планирует почти никто (менее 1%). При этом 60% участников опроса вообще не берут денег в долг.

Мужчины чаще женщин обращаются в банк за кредитом. Больше всего случаев оформления кредитов у людей в возрасте от 35 лет и старше. А молодые предпочитают занимать у родственников.

Если у опрошенных попросят в долг, то 27% дадут деньги родственникам, 22% — друзьям и 8% — коллегам. А 41% респондентов никому не дают в долг.

Средняя сумма, которую новосибирцы готовы одолжить родственникам, составляет 18 тысяч рублей. Другу они могут дать в долг 14 тысяч рублей, а коллеге — 10 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске офисные сотрудники рассказали о своих ежедневных ритуалах.