Запрет на производство одноразовых товаров из пластика может быть введен через два года

В России могут запретить производство одноразовых товаров из пластика через два года, передает ТАСС. По словам главы компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, столько времени потребуется на создание мощностей для производства альтернативных товаров.

Ранее РЭО подготовила список из 28 одноразовых пластиковых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Отмечалось, что запрет данных видов товаров и упаковки может быть введен только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий.

В список товаров, рекомендованных к запрету, вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

Всего лишь 5% отходов направляется на переработку в России в настоящее время.

— Мы сортируем 20% [отходов], а перерабатываем 5%, то есть мы отсортировываем больше, чем уходит в использование в качестве вторсырья, — сообщил Денис Буцаев.

По его словам, в России необходимо создать рынок вторсырья.