Новосибирский фулфилмент-центр Ozon набирает селлеров

— С декабря у нас идет привлечение селлеров-партнеров, которые могут зайти на маркетплейс Ozon. Они могут хранить и обрабатывать товары на площадке Ozon, а можно пользоваться своей инфраструктурой и сдавать на сортировочные центры Ozon свои товары, — рассказал на конференции «Бизнес против кризиса» в Новосибирске директор региона Сибирь и Дальний Восток компании Ozon Андрей Тимофеев.
По его словам, сейчас в Новосибирске 80-90% товаров, которые сдают селлеры, уходят в другие регионы России, а 10-20% остаются в Сибири и на Дальнем Востоке.
В глубине потока, который уходит в Москву на центральный фулфилмент-центр компании, находится и заграница.
— Сейчас активно развивается структура привлечения партнеров по Сибири, включая другие уже запущенные крупные областные и краевые центры. Весь этот поток пойдет через Новосибирск, где сортировочная структура будет расширяться и увеличиваться, — говорит Тимофеев.
В частности, он напомнил, что на первом этапе площадь фулфилмент-центра в Новосибирске составит 15 тысяч кв. м по полу. На этой площадке будет стоять мезонин в 5 ярусов, то есть в итоге центр будет в 5 раз мощнее.
— Для Новосибирска эта площадка фулфилмента даст привлечение клиентов и партнеров со всей Сибири и Дальнего Востока. С точки зрения компании новосибирская площадка имеет перспективы расширения в 3 раза в течение 2 лет. Естественно, это будет зависеть от развития бизнеса самой компании, — говорит Тимофеев.
Сейчас в регионе уже идет развитие сортировочной структуры, логистики и сети «последней мили».
— Последние полгода Ozon пошел в историю развития агентских и партнерских проектов. В частности, пункты выдачи посылок по стандартам Ozon будут открываться исключительно за счет партнеров — представителей малого бизнеса, самозанятых, ИП и т.д., — говорит Тимофеев.
Сейчас в Новосибирске около 100 пунктов выдачи, которые соответствуют современным стандартам и обеспечивают хороший сервис. В перспективе их количество будет расти. Также Ozon намерен более активно идти в районы области.
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