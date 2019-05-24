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Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

На первом этапе проекта компания может установить в Новосибирске около 300 остановок, на втором — заменить всю оставшуюся сеть.
  • 24/05/2019, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии
Окупаемость проекта, по оценкам инвестора, составляет до 15 лет.

— В марте мы предложили мэрии Новосибирска заключить концессионное соглашение по созданию в городе сети современных остановочных платформ для общественного транспорта — «Умных остановок». Мы готовы в течении 2-3 лет произвести и установить 300 остановок. Объем инвестиций в проект составляет в ценах 2019 года 1,5 млрд рублей, —рассказал InfoPro54 учредитель компании-инвестора ООО «Россибинвест» Дмитрий Гарцуев.

На сегодняшний день компания установила в Новосибирске уже 4 «Умные остановки»: две на площади Ленина, по одной около ЦУМа и Экспоцентра. В ближайшее время еще одна появится на площади Калинина и в Академгородке.

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

Остановочная платформа оборудована камерами видеонаблюдения, привязана к карте 2ГИС, голосовым сервисам, вызову такси, службе 112, может наполняться новыми цифровыми сервисами. По проекту все платформы будут оборудованы плазменными рекламными носителями, адаптированными для мультимедийной трансляции. В реализации проекта принимают участие ООО НПО Автоматика, ООО «Дубльгис», ООО «Айвойс Технолоджи» и еще ряд компаний Академгородка. Производство платформ организовано на собственных площадях «Россибинвест». На нынешнем этапе компания готова выпускать 5 остановок в месяц, при полной загрузке производства выпуск может быть увеличен до 15 штук.

Для «умных остановок» прописали требования

По словам Дмитрия Гарцуева, у компании уже достигнуты договоренности с пулом потенциальных арендаторов. Якорными арендаторами будут сотовые операторы, цветочные компании, мороженщики. Около 40 остановочных комплексов готова занять компания «Русские блины».

— Инвестиции в проект будут осуществляться за счет собственных средств нашей компании, а также заемных ресурсов. Если концессию одобрят, то мы планируем обращаться в ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» за поддержкой в получении кредитования на льготных условиях. По истечении 25 лет концессии мы передаем платформы в собственность города, — говорит собеседник InfoPro54. — Окупаемость проекта составляет до 15 лет. Здесь все будет зависеть от технических характеристик платформы. Если торговое помещение будет размещено с одной стороны остановки, то это одни цифры, если с двух — другие. Если добавляем рекламу, то сроки окупаемости еще снижаются. Все зависит от того, какой проект согласует концидент.

«Умная остановка» будет запущена в серию

Гарцуев подчеркивает, что в предложенной концессии участие муниципалитета предусматривается только в виде выделения земельных участков под остановочные платформы. Никакие финансовые вливания из городского бюджета на проект не предусматриваются.

Сейчас инициатор концессии внес все замечания в документацию о концессионном соглашении и на следующей неделе планирует вновь подать их в мэрию Новосибирска. В первой очереди проекта речь идет о 300 остановочных комплексах, расположенных на центральных магистралях Новосибирска, в пределах гостевого маршрута Международного молодежного чемпионата мира по хоккею-2023. На втором этапе инвестор готов заменить остальные платформы в Новосибирске. По оценкам компании, сейчас их около 800.

В кулуарах VIII Международного транспортного форума советник мэра Новосибирска, архитектор Александр Ложкин предложил представителям инвестора обсудить это предложение на худсовете Новосибирска, в том числе с учетом соблюдения дизайн-кода, который пойдет в инвестсоглашение. Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко также предложил на следующей неделе рассмотреть этот вопрос в рабочем порядке.

«Городские инновации» планируют выйти на рынок наружной рекламы Новосибирска

В разговоре с корреспондентом InfoPro54 Дмитрий Гарцуев отметил, если предложение «Россибинвест» не будет интересно властям Новосибирска, то компания планирует искать другие рынки для вложения инвестиций и обеспечения загрузки производства.

— Нам необходимо продолжать работу, поэтому мы активно ищем заказы. Если остановим производство, возобновить его будет гораздо сложнее, — добавил он.

В частности, умной начинкой остановки заинтересовались в Нижнем Новгороде, где подобный проект начал реализовываться два года назад. Сейчас обсуждается вопрос участия «Россибинвест» в этом проекте. Ведутся переговоры с потенциальными партнерами из ряда других городов России. Интерес к «Умной остановке» проявила «дочка» «Сбербанка» — SberCloud, которая продвигает проект «Умный квартал» и рассматривает возможность включения в него проекта новосибирцев. «Россибинвесту» также интересно развитие в районах области: Бердск, Искитим, Барабинск и т.д.

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

В 2017 году на рынок Новосибирска с «Умной остановкой» планировала выйти севастопольская компания ООО «Городские инновации». Первую и единственную платформу они открыли рядом с мэрией. Тиражировать опыт предпринимателям не удалось.

ООО «Россибинвест» создано в 2012 году. УК компании — 10 тысяч рублей. Учредитель Дмитрий Гарцуев — 100%.

Фото баз — автора, внутри текста фото из макета компании

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