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Зарплата и проекты социальной и инженерной инфраструктуры: Правительство региона одобрило новые поправки в бюджет

  • 17/06/2024, 17:32

Зарплата и проекты социальной и инженерной инфраструктуры: Правительство региона одобрило новые поправки в бюджет
Их основная часть касается увеличения зарплат работников бюджетной сферы и обеспечение темпов строительства и ремонта объектов социально-инженерной инфраструктуры.

В правительстве Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова одобрены изменения в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов – их основная часть касается увеличения зарплат работников бюджетной сферы и обеспечение темпов строительства и ремонта объектов социально-инженерной инфраструктуры.

По словам и.о. министра финансов и налоговой политики региона Татьяны Васильевой, в основе вторых корректировок в областной бюджет лежат три основные цели, которые позволят донастроить областной бюджет для выполнения задач второго полугодия текущего года. Это обеспечение роста зарплат работников бюджетной сферы, уточнение плана капитальных расходов, исходя из темпов выполнения строительно-монтажных работ, а также обеспечение потребности в расходах на строительство, реконструкцию, ремонт, благоустройство соцобъектов в соответствии с возникновением допработ и высокой строительной динамикой.

Также в законопроект включены дополнительные решения по увеличению средств на обеспечение жильем детей-сирот, на переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение жильем молодых семей, реализацию программы «Формирование современной городской среды» и другие социально значимые направления.

Фото: ru.freepik.com /Автор: freepik 

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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