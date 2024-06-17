Часть ноги ампутировали девочке после ДТП под Новосибирском

В Толмачёво произошло ужасное ДТП. По словам очевидцев, серьёзно пострадала девочка, которая ехала на велосипеде через дорогу. Её сбил грузовик.

Трагедия произошла вчера, 16 июня, вечером.

— Со слов очевидцев у ребенка ампутировали часть ноги, — сообщили очевидцы в группе «Город Обь Онлайн».

Пострадавшая находится в больнице.

Как рассказали свидетели, девочка переезжала проезжую часть на велосипеде. Она была с другими детьми. Они не пострадали. Очевидцы говорят, что пострадавшей девочке на вид около 10 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре человека пострадали в массовом ДТП в Новосибирске.