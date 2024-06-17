Более сотни нарушений выявило МЧС в бомбоубежищах Новосибирска

МЧС проверило бомбоубежища города Новосибирска и выявило 113 нарушений. Задачей внепланового рейда была проверка выполнения мэрией предписания о приведении бомбоубежищ в надлежащее состояние, которое она получила мае прошлого года.

Согласно данным, с тех пор ничего не изменилось, нарушений не стало меньше. Как пишет Atas.Info, ведомством было проверено 31 объект гражданской обороны. Выявленные в них нарушения носят различный характер. Например, в результате реконструкции подвала школы № 23 по улице Народной убежище было снесено.

Без убежищ остались детсад № 86 по улице Мира, жильцы дома №4а по лице Саввы Кожевникова.

Помещения бомбоубежищ в домах на Советской, 49, Урицкого, 34, Дуси Ковальчук, 4, Станиславского, 4, 6, 8, 13 передали в собственность коммерсантам. Хотя ранее они были закреплены за МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».

В нескольких укрытиях не подключено электричество, на дверях отсутствуют запорные механизмы, нет вентиляционного оборудования, герметичные двери демонтированы, отсутствуют емкости для запаса воды.

По вновь зафиксированным нарушениям выданы новые предписания — устранить замечания до 1 мая 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Росимущество отказалось от федеральных бомбоубежищ в Новосибирске. Часть из них перешла в муниципальную собственность в том же статусе, а часть федералы предлагают местным чиновникам вовлекать в хозяйственный оборот. По состоянию на 10 октября 2023 года на учете в Новосибирске находились 383 единицы ЗСГО различного типа, которые входили в муниципальный фонд, в том числе 240 убежищ, 1 противорадиационное укрытие и 142 укрытия.