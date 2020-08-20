Зарплаты новосибирских медиков меньше, чем средние в отрасли по стране

Эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 650 тысяч вакансий в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика», открытых в России с января 2019 года по июль 2020 года включительно, и выяснили, как изменилось среднее зарплатное предложение для данных специалистов. Новосибирская область вошла в топ-10 регионов, показавших наиболее существенный рост предлагаемых зарплат в вакансиях для медиков, констатируют эксперты компании.

В целом по России средние зарплаты, предлагаемые специалистам сферы «Медицина, фармацевтика», в июле 2020 года составили 43 945 рублей — что на 0,9% выше, чем в январе 2019 года, но на 5,3% ниже, чем в январе 2020 года.

— В региональном разрезе цифры существенно разнятся. Так, топ-10 возглавила Республика Бурятия: в июле этого года средние предлагаемые зарплаты в «Медицине, фармацевтике» здесь составили 58 264 рублей, что на 46,4% больше, чем в январе 2019-го и на 31,2% — чем в январе текущего года. Новосибирская область оказалась на пятом месте: за полтора года предлагаемые зарплаты выросли на 19% и составили 41 592 рубля. Однако это на 0,4% меньше, чем в январе 2020 года, — рассказывает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

В компании уточняют, что в последние полгода динамика предлагаемых зарплат в сфере медицины и фармацевтики неравномерна: в Новосибирской области, как и по России в целом, наблюдалось заметное снижение в апреле.

По уровню предлагаемых медикам зарплат Новосибирская область отстает от среднего по стране на 2 353 рубля (41 592 рублей против 43 945 рублей). Разница с Москвой еще больше — 20 765 рублей. В столице, по данным за июль 2020 года, средняя предлагаемая зарплата в медицине составляет 62 357 рублей, это самый высокий показатель в стране. Сопоставимые цифры показал лишь Ямало-Ненецкий автономный округ — 62 327 рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области