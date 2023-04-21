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«Защищаем страну вместе» – концерт в ДК им. Октябрьской революции

  • 21/04/2023, 17:04
Анатолий Локоть, защищаем страну, Союз молодых композиторов, спецоперация
Организатор – НРОО «Союз молодых композиторов». Партнеры проекта: мэрия города Новосибирска и министерство культуры Новосибирской области.

Во вторник, 25 апреля, в 19 часов в новосибирском ДК им. Октябрьской революции (ул. Ленина, 24) состоится концертная программа «АРТ БЛОКПОСТ» под лозунгом: «Защищаем страну вместе».

Организатор – НРОО «Союз молодых композиторов». Партнеры проекта: мэрия города Новосибирска и министерство культуры Новосибирской области.

В концерте примут участие музыкальные коллективы Новосибирска и Донецкой Народной Республики, авторы-исполнители и поэты города. В том числе артисты театра музыкальной комедии Яна и Андрей Дорошенко, автор-исполнитель из Донецка Богдан Харченко, коллективы «Силенциум» и «Рви меха – Оркестр», участники проекта «Юные поэты Сибири», члены Союза писателей России.

В программе примет участие добровольное общество помощи армии «Тыл–фронту». Его представители перед концертом в фойе ДК проведут мастер-классы: покажут, как вяжут маскировочные сети, продемонстрируют ролики о помощи, оказываемой бойцам.

Проект реализуется на средства муниципального гранта управления общественных связей мэрии города Новосибирска.

Начало мастер-классов – в 18.00.
Начало концерта – в 19.00.
Вход свободный.

Возраст: 12+

Уточнить информацию можно по телефону 8-923-174-92-21 (Илья Ильдеркин).

Фото с сайта ДК им. Октябрьской революции Новосибирск

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация Союз молодых композиторов защищаем страну Анатолий Локоть


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