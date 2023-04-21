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Новосибирск закупит 48 новых автобусных остановок

  • 21/04/2023, 17:31
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Новосибирск купит новые автобусные остановки
На эти цели выделено 15,8 млн рублей.

В Новосибирске объявлен аукцион на поставку новых остановочных пунктов общественного транспорта, говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МБУ «Городской центр организации дорожного движения». Согласно документации, поставка 48 автобусных остановок должна быть осуществлена одной партией.

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Металлические остановки-павильоны длиной не мене 4 метров должны быть выполнены из профильной трубы, остекленные с трех сторон. Кровлю павильона остановочного пункта планируется выполнить из оцинкованного металла. Для обеспечения достаточного отвода воды во время осадков с поверхности кровли автобусной остановки подрядчику следует предусмотреть угол ее наклона. Каждый павильон оборудуют лавкой, урной, дорожным знаком и антивандальной защитой.

Отмечается, что конструкция должна выдерживать скоростной напор ветра до 30 кг/кв.м. Расчетная снеговая нагрузка — в пределах от 170 до 250 кг/кв.м.

— Поставляемый товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, — уточняется в описании закупки.

Начальная цена контракта составляет 15,8 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города на 2023 год. Срок исполнения контракта — до 15 июня текущего года.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия объявит конкурс по выбору инвестора для создания кафе в трамвае №13.

Фото: МБУ «Городской центр организации дорожного движения» (конкурсная документация)

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт Новосибирск автобусные остановки Новосибирск


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