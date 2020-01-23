Защитники Балластного карьера вышли на протест

За последние несколько дней в Новосибирске состоялась серия протестных акций жителей микрорайонов Балластный карьер и Левобережный, выступающих против разработки месторождения «Кучино». Один из аргументов общественников против строительства — возможное подтопление жилых домов.

— Гидрологическое исследование территории было проведено в 1999 году, — сообщает активист Сергей Кузьмин. — Тогда исследования показывали, что грунтовые воды находятся на глубине трех метров. В настоящее время невооруженным глазом видно, что грунтовые воды вышли на поверхность.

Другой аргумент касается экологической составляющей будущих работ. По словам общественников, в этой местности обнаружены краснокнижные растения.

— В санитарно-защитную зону попадают больше 100 домов, здесь сначала будет добыча и складирование торфа, а складированный торф очень опасен, — рассказывает общественница Анастасия Сергеева. — На болото выходит коллектор из промзоны. Прокладка кабеля началась по неочищенной от мусора земле. Мусор перемешали с землей. Уже при прокладке кабеля ООО «Старица» нарушило технический проект, а что будет дальше? Песка до самой Колывани просто завались! Нет, им нужно копать среди домов. Жители не намерены жить рядом с грязной, вонючей ямой. Тем более мы нашли редкие виды растений, и это наша земля, мы требуем присвоения ей статуса «памятник природы».

Напомним, что заказчик работ ООО «Старица» апеллирует к законности получения лицензии и заявляет о готовности облагородить данную территорию, создать на ней рекреационную зону. Однако, как уже ранее сообщалось, эти аргументы не устроили общественников, и дело дошло до открытого противостояния сторон с участием сотрудников полиции, когда жители блокировали проезд строительной техники на площадку. С обеих сторон слышались угрозы об обращении в суд. В частности, в ООО «Старица» говорили о миллионных убытках от простоя техники из-за протеста жителей и желании эти средства отсудить.

Сейчас, как рассказывают активисты, стороны взяли паузу.

— Не подали в суд, — сообщает в комментарии Infopro54 Анастасия Сергеева. — Было только предупреждение в ноябре. После того никаких обращений в суд от подрядчика и заказчика не было. Сейчас работы не ведутся, но вчера работал трактор. Я спросила, чем они планируют заниматься. Сказали — ухаживать за дорогой. На данный момент никаких работ по вскрытию котлована не производится.

В свою очередь областная администрация, которую пикетировали и к которой до этого неоднократно обращались общественники, занимает нейтральную позицию, как это следует из комментария губернатора Андрея Травникова.

— Минприроды может только предоставить информацию о том, как принималось решение и какие варианты действий может предпринять одна или другая сторона, — заявил глава региона на пресс-конференции. — Решение принималось законно. Чтобы смягчить ситуацию, министерством природных ресурсов еще в 2019 году были проведены переговоры с пользователем карьера по полной рекультивации территории после завершения добычи песка. Но, насколько я знаю, пользователь берет на себя не просто приведение территории в прежний вид, а создание там рекреационной зоны. Это и парковая зона, и водоем. Вот шаги, которые министерство предпринимает сегодня.

ООО «Старица» зарегистрировано 13 августа 2008 года. Уставный капитал — 6 млн рублей. Основное направление деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Один из учредителей компании — ЗАО «РГС» (52,5% акций), которую возглавляет гендиректор АО «Сибгидромехстрой» Евгений Лизунов. Направления работы на территории Новосибирской области — очистка золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Новосибирске, с одновременным намывом территории под застройку, намыв земляного полотна пойменной насыпи на подходе к мосту через реку Обь на Северном обходе, намыв территории площадью 55 га под строительство выставочного комплекса «Экспоцентр», намыв земляного полотна автодороги на улице Станционной, спрямление русла и берегоукрепление на реке Бердь. Уставный капитал — 73,1 млн рублей.

Фото со страницы Анастасии Сергеевой