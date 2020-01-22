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Не работает контекстная реклама — проверьте свой сайт

  • 22/01/2020, 17:53
Достаточно актуальная проблема для многих бизнесменов и маркетологов - отсутствие реальных покупателей и заказчиков, несмотря на серьезные затраты на рекламу, которая чаще всего ведется с использованием таких систем, как Яндекс.Директ и Ads.Google.

Мы не рассматриваем здесь качество настройки контекстной рекламы, хотя этот фактор также является достаточно важным. Рассмотрим проблему с другого ракурса. Часто на сайт по рекламе переходит достаточно много заинтересованных пользователей, но заказов от них нет. То есть происходит потеря посетителей, реально нуждающихся в предлагаемых услугах. Разберемся, почему.

Есть такой показатель эффективности сайта, называемый конверсией. Рассмотрим конверсию посетителей в лиды. Данный показатель, измеряемый в процентах, образуется как отношение количества лидов (покупок, оставленных контактов, заявок и прочих видов активности) к общему количеству посетителей. Определенного норматива по данному показателю не существует, так как он зависит от вида деятельности и многих других факторов. Лучше обратить свое внимание на стоимость привлечения одного покупателя, оценить рентабельность канала привлечения. Однако, если Вы видите что конверсия на низком уровне, проанализируйте свой сайт с точки зрения потребителя. Рассмотрим факторы, влияющие на конверсию сайта.

1. Мало информации о товаре или услуге

Для покупателя важно получить достаточное количество информации перед заказом. Например, очень важно выложить несколько фотографий товара с разных ракурсов, рассказать о преимуществах в доступной форме, добавить раздел с отзывами покупателей. Для большинства людей важно мнение ваших клиентов, никто не хочет наткнуться на мошенника или приобрести некачественный товар. Если Вы предлагаете услугу, распишите, чем ее использование упростит жизнь потенциальному заказчику. Большинство посетителей сайта не хочет тратить время на дополнительные разговоры с менеджерами, часто первого впечатления о вашем предложении будет достаточно для совершения покупки.

2. Неудобные способы взаимодействия

Расположите кнопку, позволяющую обратиться за помощью к менеджерам на самом видном месте. Большая ошибка  размещение большого количества информации о товаре или услуги, но отсутствие возможности заказать на этой же вкладке или проконсультироваться со специалистом. Существует возможность установки онлайн-консультанта на сайт, который может помочь решить проблему низкой конверсии. Кроме того, являетесь ли вы достаточно большой мировой или федеральной компанией или маленькой фирмой, в любом случае чень важно проверить, указаны ли на сайте актуальные номера, есть ли возможность связаться с Вами через мессенджер.

3. Оплата и доставка

В первую очередь, Вы должны понимать, что большинство покупок совершается импульсивно. Сделайте все, чтобы потребитель смог как можно легче и быстрее заказать товар или услугу и оплатить его.

Если у Вас интернет-магазин, обеспечьте возможность доставки в другие города и распишите все возможные ее способы, чтобы у покупателя не осталось никаких вопросов, мешающих сделать заказ прямо сейчас.

Кроме перечисленных выше факторов на конверсию сайта влияет еще большое количество других вещей. Разработайте систему лояльности для постоянных клиентов, делайте приятные акции, сопутствующие предложения, позвольте клиенту самому рассчитать стоимость товара или услуги с помощью удобного калькулятора. Сделайте процесс покупки максимально удобным, убрав лишние телодвижения, позаботьтесь об удобности заказа через мобильный телефон.

Далее подумайте о таком показателе, как конверсия из лидов в покупатели. Он представляет собой соотношение количества покупок, оплаченных услуг к количеству заявок (оформленных корзин). Этот коэффициент показывает эффективность работы менеджеров. Если система взаимодействия покупателя с продавцом построена неверно, то большое количество заявок так и не будет оплачено. Установка и настройка CRM-системы станет большим подспорьем в эффективной работе менеджеров. Хотя человеческий фактор в данном случае является наиболее существенным. Вы можете настроить идеальную автоматизацию бизнес-процессов, но некорректная работа персонала может свести все ваши старания к нулю.

Для эффективного вложения ваших денежных средств в маркетинг перед настройкой контекстной рекламы необходимо провести аудит сайта, выявить возможные ошибки в его оформлении и сделать его максимально удобным для потенциального заказчика. Наше агентство комплексного интернет-маркетинга «Цапля-Медиа» настроит для вас системы аналитики на сайте, установит онлайн-консультанты и другие необходимые модули на сайт.

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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