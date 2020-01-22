Не работает контекстная реклама — проверьте свой сайт

Мы не рассматриваем здесь качество настройки контекстной рекламы, хотя этот фактор также является достаточно важным. Рассмотрим проблему с другого ракурса. Часто на сайт по рекламе переходит достаточно много заинтересованных пользователей, но заказов от них нет. То есть происходит потеря посетителей, реально нуждающихся в предлагаемых услугах. Разберемся, почему.

Есть такой показатель эффективности сайта, называемый конверсией. Рассмотрим конверсию посетителей в лиды. Данный показатель, измеряемый в процентах, образуется как отношение количества лидов (покупок, оставленных контактов, заявок и прочих видов активности) к общему количеству посетителей. Определенного норматива по данному показателю не существует, так как он зависит от вида деятельности и многих других факторов. Лучше обратить свое внимание на стоимость привлечения одного покупателя, оценить рентабельность канала привлечения. Однако, если Вы видите что конверсия на низком уровне, проанализируйте свой сайт с точки зрения потребителя. Рассмотрим факторы, влияющие на конверсию сайта.

1. Мало информации о товаре или услуге

Для покупателя важно получить достаточное количество информации перед заказом. Например, очень важно выложить несколько фотографий товара с разных ракурсов, рассказать о преимуществах в доступной форме, добавить раздел с отзывами покупателей. Для большинства людей важно мнение ваших клиентов, никто не хочет наткнуться на мошенника или приобрести некачественный товар. Если Вы предлагаете услугу, распишите, чем ее использование упростит жизнь потенциальному заказчику. Большинство посетителей сайта не хочет тратить время на дополнительные разговоры с менеджерами, часто первого впечатления о вашем предложении будет достаточно для совершения покупки.

2. Неудобные способы взаимодействия

Расположите кнопку, позволяющую обратиться за помощью к менеджерам на самом видном месте. Большая ошибка — размещение большого количества информации о товаре или услуги, но отсутствие возможности заказать на этой же вкладке или проконсультироваться со специалистом. Существует возможность установки онлайн-консультанта на сайт, который может помочь решить проблему низкой конверсии. Кроме того, являетесь ли вы достаточно большой мировой или федеральной компанией или маленькой фирмой, в любом случае чень важно проверить, указаны ли на сайте актуальные номера, есть ли возможность связаться с Вами через мессенджер.

3. Оплата и доставка

В первую очередь, Вы должны понимать, что большинство покупок совершается импульсивно. Сделайте все, чтобы потребитель смог как можно легче и быстрее заказать товар или услугу и оплатить его.

Если у Вас интернет-магазин, обеспечьте возможность доставки в другие города и распишите все возможные ее способы, чтобы у покупателя не осталось никаких вопросов, мешающих сделать заказ прямо сейчас.

Кроме перечисленных выше факторов на конверсию сайта влияет еще большое количество других вещей. Разработайте систему лояльности для постоянных клиентов, делайте приятные акции, сопутствующие предложения, позвольте клиенту самому рассчитать стоимость товара или услуги с помощью удобного калькулятора. Сделайте процесс покупки максимально удобным, убрав лишние телодвижения, позаботьтесь об удобности заказа через мобильный телефон.

Далее подумайте о таком показателе, как конверсия из лидов в покупатели. Он представляет собой соотношение количества покупок, оплаченных услуг к количеству заявок (оформленных корзин). Этот коэффициент показывает эффективность работы менеджеров. Если система взаимодействия покупателя с продавцом построена неверно, то большое количество заявок так и не будет оплачено. Установка и настройка CRM-системы станет большим подспорьем в эффективной работе менеджеров. Хотя человеческий фактор в данном случае является наиболее существенным. Вы можете настроить идеальную автоматизацию бизнес-процессов, но некорректная работа персонала может свести все ваши старания к нулю.

Для эффективного вложения ваших денежных средств в маркетинг перед настройкой контекстной рекламы необходимо провести аудит сайта, выявить возможные ошибки в его оформлении и сделать его максимально удобным для потенциального заказчика. Наше агентство комплексного интернет-маркетинга «Цапля-Медиа» настроит для вас системы аналитики на сайте, установит онлайн-консультанты и другие необходимые модули на сайт.