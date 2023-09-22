Защитники и жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату

Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в конце 2023 года получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Отделения CФР. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.

Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Знаменательная дата будет отмечаться в следующем году 27 февраля.

Социальный фонд планирует осуществить выплату в декабре текущего года и январе следующего. Она будет перечислена российским ветеранам, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты также получат награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Напомним, что блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, и стала одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. За время осады, по разным данным, погибли от 600 тыс. до 1,5 млн горожан.

В Новосибирской области на сегодняшний день проживают 177 жителей блокадного Ленинграда.