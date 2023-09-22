Адвокат, задержанный за взятку в Новосибирске, отправлен под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения старейшему адвокату региона Валерию Кухаренко. Бывший судья, а ныне правозащитник обвиняется в получении взятки. Накануне юриста задержали оперативники ФСБ.

По версии следствия, Кухаренко обещал своему подзащитному помощь с закрытием уголовного дела о взятках в ТУАД.

Адвокат представлял в Карасукском районном суде директора Черепановского ДРСУ Сергея Дулепова, которого обвинили в даче взятки эксперту территориального управления автодорог. Клиент пытался избежать ответственности и подкупить судью. Посредником в решении вопроса выступал его защитник.

― Адвоката задержали с поличным при передаче первого транша в сумме 100 тысяч рублей из запланированного миллиона, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

В суде Кухаренко заявил, что его задержание выгодно клиенту, так как процесс по его делу теперь затягивается.

Учитывая почтенный возраст обвиняемого, суд отправил адвоката под домашний арест.