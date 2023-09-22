Почти 3 млн рублей неустойки вернули дольщикам в Новосибирске

Судебные приставы устроили волокиту по исполнительному производству о взыскании с застройщика неустоек за несвоевременное исполнение обязательств по передаче квартир собственникам.

―В мае 2022 его исполнение приостановлено в связи с мораторием, который прекратил свое действие в октябре этого же года. Однако судебным приставом исполнительное производство не возобновлялось, меры, направленные на взыскание задолженности не принимались, ― сообщили в прокуратуре региона.

В дело вмешался прокурор Центрального района. В итоге задолженность по исполнительным производствам была погашена застройщиком и дольщикам вернули почти 3 млн рублей.