«Заставляли работать»: за попытку убить бабушку с дедушкой внука арестовали под Новосибирском

В Коченевском районе Новосибирской области мужчина попытался расправиться с собственными бабушкой и дедушкой. Причиной стало то, что пенсионеры постоянно наставляли внука на путь истинный.

В свои 23 года Денис Торопов не учился и не работал, употреблял наркотики, воровал. Его образ жизни «напрягал» стариков, у которых он проживал, из-за чего возникали постоянные конфликты. После очередной ссоры лоботряс решил «наказать» пожилых родственников.

Вечером 14 марта Торопов вернулся домой по традиции пьяным. Дедушка с бабушкой уже лежали в кровати и смотрели телевизор. Он схватил со стола нож и набросился на стариков. Первой досталось 70-летней женщине, а потом душегуб взялся за 72-летнего деда. Пенсионеры оказали сопротивление разъяренному внуку и подняли шум, чем привлекли внимание соседей. Те, в свою очередь, вызвали скорую помощь пострадавшим. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Самого изверга задержали через два дня после поножовщины. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— Денис Торопов обвиняется в покушении на убийство двух лиц. В судебном заседании он пояснил, что решил наказать бабушку и дедушку за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли его работать и вести правильный образ жизни, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

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