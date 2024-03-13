В Новосибирске ревнивый мужчина убил любовника жены, узнав об ее изменах

В Новосибирске мужчина предстанет перед судом за убийство соперника, с которым ему изменяла жена. Трагедия произошла в июле 2023 года в Кировском районе города. Женщина заявила своему мужу, что полюбила другого и собирается подать на развод. Разгневанный сибиряк не стал терпеть такую наглость, позвонил любовнику супруги и потребовал исчезнуть из их жизни. Однако телефонный разговор не дал результатов и мужчина решил разобраться с соперником лично.

Приняв для большей решительности «храброй воды», он приехал на такси к дому «распутника» и влез к нему в квартиру через окно. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой обманутый муж схватил со стола нож и 11 раз пырнул им нового возлюбленного своей благоверной.

— От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. На незваного гостя возбудили уголовное дело по статье «Убийство», — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Вину в совершении преступления фигурант признал полностью и теперь ожидает своей участи, которую решит суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд отправил на 6 лет в колонию строго режима 36-летнего Романа Черникова, убившего своею жену на глазах у маленьких дочерей.