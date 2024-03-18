В России получили потомство от клонированной коровы

На ферме АО «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро») в Усть-Лабинске Краснодарского края появился на свет теленок от клонированной коровы. Для эксперимента ученые использовали клетки коровы-рекордсменки голштинской породы. Ее показатели надоев почти в два раза превосходят среднестатистические.

Теленок-клон родился с весом 70 кг. Это соответствует двухмесячному возрасту. Предполагается, что в зрелом возрасте клон будет давать 18 тонн молока вместо стандартных 10 тонн.

Клонирование было совершено «ручным» методом (Handmade Cloning). Ранее оно в стране не применялось.

— Применение Handmade Cloning радикально снижает затраты на приобретение дорогостоящего оборудования. Кроме того, технология позволяет интенсифицировать производственный процесс получения клонированных эмбрионов и увеличить эффективность технологии клонирования в целом, — рассказали в компании.

Напомним, в сельском хозяйстве клонирование чаще всего применяется для улучшения генетических характеристик скота. Массово о клонировании заговорили в 1997 году. Именно тогда было объявлено о рождении овечки Долли. Она появилась на свет благодаря биологу Яну Уилмуту и его коллегам из Рослинского института в Шотландии. Всего ученые предприняли 277 попыток для создания клона. Долли была единственной овцой, которая смогла родиться и выжить. Ее усыпили в 2003 году после обнаружения прогрессирующего заболевания легких.

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