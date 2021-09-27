Застройщика «Новомарусино» «отпустили» из-под стражи

Решением суда Центрального района в отношении собственника ООО «Доступное жильё Новосибирск» Вадима Варвянского изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба суда. Режим домашнего ареста, согласно решению, продлится до декабря 2021 года.

За указанный срок в отношении подозреваемого прописан ряд запретительных мер. Ему запрещено покидать жилище, без разрешения следователя, суда и контролирующего органа, запрещено менять место жительство без разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, суда и контролирующего органа; общаться без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, суда, с потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми, и иными лицами, допрошенными по уголовному делу, за исключением защитников; получать и отправлять корреспонденцию, в том числе, письма, телеграммы, посылки и электронные послания; использовать средства связи и Интернет, а также делать сообщения, заявления, обращения и давать комментарии в связи с данным уголовным делом через СМИ, за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, в производстве которого находится уголовное дело, судом и контролирующими органами.

Напомним, что ООО «Доступное жилье Новосибирск» выступало застройщиком ЖК «Новомарусино». В 2016 году застройщик должен был сдать дома в эксплуатацию, а люди — получить ключи от квартир. В 2017 году возведение ЖК было приостановлено из-за нарушения строительных норм и отсутствия средств. В 2019 году «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом. На тот момент квартиры в «Новомарусино» приобрели более 600 дольщиков. Около 100 квартир за 200 млн выкупила мэрия Новосибирска на этапе строительства. Обманутые дольщики, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, объявляли голодовку и записывали видеообращение президенту РФ. В 2021 году ППК «Фонд защиты прав граждан» принял решение о выплате компенсации дольщикам по недострою «ДЖН»: 282 млн рублей должны быть выплачены 279 участникам долевого строительства. В июле 2021 года ООО «Доступное жилье Новосибирск» выставило на торги дебиторскую задолженность четырех компаний на общую сумму более полумиллиарда рублей. Итоги аукциона предполагается подвести в октябре.