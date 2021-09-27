Для ремонта моста через Ипподромскую магистраль нашли подрядчика

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Гормост» подвело итоги тендера по выбору подрядчика для ремонта пешеходного моста через реку Каменка (ул. Сибревкома), который проходит через Ипподромскую магистраль рядом с ЖК «Флотилия». Стартовая цена контракта составляла 50,19 млн рублей.

На конкурс было подано 7 заявок. Претенденты заявляли о готовности выполнить работы за сумму от 38,9 млн руб до 50,1 млн. В итоге победителем электронного аукциона было признано ООО СУ «Сибстрой». Компания отремонтирует мост ровно за 50 млн рублей.

Начать работу подрядчик должен в середине апреля 2022 года, а к середине октября сдать объект. Источник финансирования: средства бюджета города Новосибирска 2022 года. Компания должна отремонтировать «дорожную одежду», провести вынос сетей связи и электроснабжения, а также провести ремонт наружного освещения. Гарантия по выполненным работам — три года.

Напомним, состояние моста, который расположен над Ипподромской магистралью, новосибирские эксперты еще осенью 2020 года признали неудовлетворительным. Позже мэрия города, заявляла, что мост отремонтируют летом 2021 года. Прокуратура Новосибирской области также провела проверку, установила, что мост уже пять лет находится в плохом состоянии, и обязала мэрию города провести ремонт объекта.

По данным Seldon.Basis, ООО СУ «Сибстрой» создано в 2007 году. Директор — Елена Заманова, собственник — Заманов Игид Аламдар Оглы (100%). Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. УК компании — 11 тыс руб, выручка в 2020 году составила 52,6 млн руб (в 2019 — 121,9 млн ), чистая прибыль — 208 тыс руб (315 тыс руб). Компания выиграла 216 госконтрактов на 416 млн руб. Наибольшее количество контрактов было подписано c администрация рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области (основной заказчик). Елена Заманова также является учредителем компании ООО «Экобетон». Заманов Игид Аламдар Оглы директор и совладелец ООО ТД «Успех», ООО «Дорсиб». «Дорсиб» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Компания подписала 39 контрактов в качестве поставщика на 100,2 млн руб. Наибольшее количество контрактов было заключено c администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (основной заказчик).