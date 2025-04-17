Застройщикам Новосибирска придется три года искать покупателей на новостройки

На остатках в строящихся объектах у застройщиков Новосибирска по итогам 1 квартала находится 27 552 лота или более 1 млн. 403 тыс. квадратных метров. При этом в продажу девелоперы предлагают около 836 тыс. квадратных метров или около 16 тыс. лотов. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Объектив РФ».

— «Инерционный» вывод новых проектов на рынке первичной недвижимости в Новосибирске замедлился, объем экспозиции стагнирует. По сравнению с январем 2025 года рост предложения составил 5,9%, — констатируют эксперты сервиса.

Всего в I квартале 2025 года на первичном рынке недвижимости Новосибирска по договорам ДДУ и ДУПТ было реализовано более 2 211 лотов. 55,3% от всех сделок в новостройках были ипотечными.

— При текущем объеме остатков городу потребуется 3 года для реализации всего объема жилья в строящихся проектах. Рынок Новосибирска насыщен и находится на грани затоваривания, — заявили в «Объектив.РФ».

К концу марта 2025 года средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска оказалась на уровне 160,7 тыс. руб. Этот показатель в городе также стагнирует.

— Девелоперы, опасаясь дальнейшего снижения спроса, не рискуют резко повышать цену, даже в условиях значительного роста себестоимости строительства. В текущей ситуации прайсовые наценки, которые являются следствием применяемых коммерческих субсидий (субсидирование застройщиком ПВ или ипотечной ставки) нивелируются адресно применяемым дисконтированием, — отметили эксперты.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, застройщики региона в первом квартале по ДДУ продали 3021 квартир. Средневзвешенная цена квадрата в сделках по ДДУ, по его данным, 148 895 руб.

— Таких низких продаж не было со второго квартала 2022 года, после начала СВО, когда ЦБ РФ резко увеличил ключевую ставку сразу на 10,5%, до 20% годовых, — констатирует Николаев.

По его словам, резкого взлета объемов продаж в 2025 году ждать не приходится, поэтому уровень распроданности квартир, сданных в этом году, снизится. При сохранении уровня ключевой ставки доля непроданных квартир в сданных домах в 2026 году станет основной проблемой как для застройщиков, так и для банков, предупреждает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска вновь начинают переходить на мелкую нарезку квартир.