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Новосибирцам рассказали куда выгодно уехать на майские праздники

  • 17/04/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцам рассказали куда выгодно уехать на майские праздники
Цены на проживание в трёх- и четырёхзвёздочных отелях Сибири на 45-50% ниже, чем в других регионах России

Совсем скоро начнутся майские праздники — первые длинные выходные после новогодних каникул. В Омске, Барнауле и Горно-Алтайске можно найти трёх- и четырёхзвёздочные отели, которые предлагают более выгодные цены, чем в среднем по России — на 45-50%.

Среди ранних бронирований у новосибирцев наиболее востребованы трёх- и четырёхзвёздочные гостиницы — более 50% заказов приходится именно на них.

Средняя стоимость ночи в подобных отелях по России составляет 7 900 рублей. Проживание во многих аналогичных отелях Новосибирской области 4 785 рублей, в Омске стоимость ночи начинается от 3 920 рублей, в Барнауле — от 4 390 рублей, а в Горно-Алтайске — от 4 540 рублей.

— Раньше других туристов планируют отдых на будущие длинные выходные семьи с детьми — за 2,5 месяца до поездки и раньше. Они на 10-15% чаще других туристов используют для бронирования вариант отложенной оплаты частями, — говорится в сообщении Яндекс Путешествия.

Средняя стоимость ночи в квартирах и апартаментах для семей на праздники составляет 6600 рублей. Однако проживание в аналогичных вариантах в Томске и Новосибирске может быть на 40-50% дешевле, чем в среднем по стране.

Ранее редакция сообщала о том, что первые маршруты автомобильного туризма утвердили в Новосибирской области. Они официально включены в программу.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм майские праздники гостиница


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