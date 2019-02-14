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Застройщики и банки находятся в одной лодке

Евгений Романенко, финансовый директор ГК «Талан»:
  • 14/02/2019, 12:09
Евгений Романенко, финансовый директор ГК «Талан»:

— Ключевой вопрос перехода на счета эскроу — это не стоимость фондирования и кредитования в банках, а то, какое количество застройщиков и проектов будут готовы работать в новых условиях. На примере нашего первого проектного финансирования, которое мы открыли в Сбербанке, могу сказать: при переходе на счета-эскроу все расходы, связанные с привлечением банковского кредитования за инвестиционный цикл проекта, приводят к увеличению общего бюджета на 3-5%. В зависимости от того, как вы будете продавать квартиры в объекте. Кстати, эту цифру (3,5-4%) подтвердили PwCи E&Y, проводившие независимые исследования.

Следует учесть и затраты компании, связанные с докапитализацией проекта. К примеру, Сбербанк требует от застройщика 15% от стоимости проекта в качестве собственного участия. В регионе компания может себе позволить купить участок по цене 5-7% от стоимости проекта, то есть когда вы приходите в банк за кредитом, 15% у вас еще в него не вложено. Если у застройщика есть деньги на расчетном счете, то эта проблема решаема. Если нет, то он ищет их на рынке. Сейчас Сбербанк разработал кредит под залог будущей прибыли и в феврале должен запустить его как стандартный продукт. В рамках этого займа можно взять средства для докапитализации проекта. Это увеличивает его бюджет примерно еще на 3%.

В итоге получается, что в новых реалиях застройщик должен запланировать около 7% дополнительных затрат. Как их отбить? Можно пойти прямым путем и поднять цены, переложив все на покупателя. Но статистика показывает, что реальные доходы населения не растут, а ставка по ипотеке увеличивается. По нашим расчетам, рост ставки по жилищному кредиту на 1% приводит к увеличению общих выплат заемщика на 7%.

Второй сценарий — искать варианты для экономии средств. Они есть. Например, нет выплат в компенсационный фонд, и это дает экономию в 1,2% от бюджета. Можно ускорить темпы строительства. По монолитной технологии дом можно возвести за 18-24 месяца. Это дает возможность снизить затраты. Мы посчитали и пришли к выводу, что при грамотном планировании темпов продаж, сокращении срока строительства, отмене выплат в компенсационный фонд общее удорожание проекта составит около 3%.

При общем объеме сдачи в России в год — 40 млн кв. м жилья на сумму около 5 трлн рублей — при худшем сценарии (7%) затраты отрасли вырастут на 200 млрд рублей. Понимают ли это те, кто меняет правила игры? Судя по тем мерам, которые планирует принять минстрой РФ, у меня складывается впечатление, что понимают. Осталось донести это понимание до банков.

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Наш опыт работы с кредитными организациями позволяет говорить — банки хорошо умеют считать. Они понимают, все что происходит в рамках эскроу-счетов, им выгодно. Темп продаж ипотеки для банка, который сам выдает ее через свои эскроу-счета, — интересный инструмент для получения дохода. Но ипотека без продукта невозможна. Если будет сокращаться рынок застройщиков, будет сокращаться предложение, под которое банки будут выдавать ипотеку. Так что мы находимся в одной лодке.

По материалам пресс-конференции Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА)

 Фото с сайта НОЗА

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