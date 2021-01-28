Заведение общепита закрыли за кишечную палочку

Суд Кировского района на 3 месяца приостановил деятельность ООО «Максимум», специализирующегося на приготовлении пищи и реализации пищевых продуктов. С соответствующим иском в судебную инстанцию обратился Роспотребнадзор, установивший факты заражения кишечной палочкой у нескольких человек, употреблявших в пищу продукцию данной организации. Об этом сообщает пресс-служба районного суда со ссылкой на результаты проверки Роспотребнадзора.

— Приготовление пищи в организации производится без производственного контроля; отсутствует бактерицидное оборудование, — рассказывают в суде. — Используется немаркированное оборудование и разделочные доски при совместном хранении; не ведется журнал отслеживания температурного режима хранения пищевой продукции; в холодильных камерах отсутствуют термометры; не проводится ежедневный осмотр работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией; для уборки помещений не выделен промаркированный инвентарь, хранение его не осуществляется в специально отведенном месте; работник кулинарного цеха не прошел гигиеническую аттестацию.

Такие вводные, как показала проведенная Роспотребнадзором проверка, отразились на здоровье не только посетителей, но и сотрудников заведения.

— В пробах, отобранных на указанном предприятии, обнаружены кишечные палочки, у сотрудников предприятия и на оборудовании предприятия обнаружен стафилококк, который по своему виду совпадает с выявленным у заболевших лиц, потребляющих продукцию данного ООО, — сообщают в суде.

Сторона ответчика вину признала частично, адвокат требовал ограничить наказание штрафом. Однако суд полностью приостановил деятельность организации на срок до 2 месяцев, что предусмотрено нормами административного законодательства.

Дело в отношении ООО «Максимум» поступило в суд 25 января, приговор вынесен 27 января.