Успейте получить скидку по ипотеке

В рамках акции вы можете приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке, дом с земельным участком либо нежилое помещение. Также на специальных условиях можно рефинансировать ипотеку, полученную в другом банке. Просто выберите подходящий объект недвижимости и до 28.02.2021 заключите договор ипотечного кредитования в Банке «Левобережный». Если у вас уже есть действующее одобрение по кредиту, вы тоже можете оформить ипотеку со скидкой 0,5 п.п. от обычной ставки.

Акция распространяется на все ипотечные кредиты банка, но не суммируется с опциями «Важные люди» (кредит «Стабильный») и «Снижение ставки при уплате единовременной комиссии».

Получить консультацию можно у менеджеров по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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