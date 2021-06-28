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Блогер потребовала у мэра Новосибирска убрать грязь с дорог и тротуаров

Анна Ладан, блогер, стилист, неравнодушный житель Новосибирска:
  • 28/06/2021, 19:26

Прямым текстом— Миллионник, столица Сибири, кузница мозгов! Новосибирск — это все про тебя!

Но это только одна часть медали. Есть и вторая — пыль, разбитые дороги, затюканные горожане, ощущение унылости, бесхозности и безысходности. Из серии «Ну, а что мы можем сделать?!»

Пыль — это системная ошибка (газоны не те, бордюры не те, ливневки не те). И нам это настолько вбили в голову, что мы ходим, вздыхаем, молчим и терпим. А тем временем дворников распустили (кто видел, сфоткайте для меня, плиз), подметально-уборочные машины ездят по середине улицы и просто взбивают пыль, а она летит и оседает в наших легких, в легких наших детей и пожилых родителей. Что в сложившейся эпидемиологической ситуации сильно «не очень». Пыль, вдыхаемая нами, снижает иммунитет и повышает риск заражения страшным вирусом.

Кто не верит, что дорог нет — зайдите сюда Я/МЫ Новосибирска, там все в фото и картинках, а также присылайте свои фото дворов, улиц, я выложу и ваши фото тоже.

На ремонт дорог надо много денег. Ну, может, тогда начнем с пыли и грязи на дорогах?

Я и еще двое моих единомышленников направили жалобу мэру Новосибирска Анатолию Локтю на неисполнение обязательств по уборке города и бездействие должностных лиц районных администраций и ДСУ Новосибирска. О чем говорится в жалобе:

— На проезжих частях улиц  Железнодорожного, Центрального, Заельцовского, Октябрьского, Дзержинского  районов, а именно на улицах 1905 года, Советской, Мичурина, Достоевского, Ленской, Железнодорожной, Орджоникидзе, Зыряновской, Б.Богаткова, Восход, Сакко и Ванцетти, Кошурникова, Фрунзе с зимы лежит неубранная песко-соляная смесь.

— Парковочные карманы, прилегающие к указанным улицам, завалены зимней песко-соляной смесью, случайным мусором, опавшими листьями.

— На прилегающих к указанным улицам тротуарах, не убраны опавшие листья, окурки, песко-соляная смесь и мусор, который остался от апрельского субботника.

Это противоречит информация о периодичности уборки дорог, опубликованной на сайте мэрии Новосибирска, санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21, а также правилам благоустройства Новосибирска.

В связи с этим просим:

  1. Выявить лиц, виновных в несвоевременной и некачественной уборке улиц Железнодорожного, Центрального, Октябрьского, Заельцовского, Дзержинского районов города.
  2. Проконтролировать действия по очистке улиц Железнодорожного, Центрального, Октябрьского, Заельцовского, Дзержинского районов города работниками ДСУ и администраций районов, ответственных за уборку улиц города в весенне-летний период.
  3. Проконтролировать качество уборки проезжих частей, тротуаров, парковочных парковок улиц 1905 года, Советской, Мичурина, Достоевского, Ленской, Железнодорожной, Орджоникидзе, Зыряновской, Б.Богаткова, Восход, Сакко и Ванцетти, Кошурникова, Фрунзе города Новосибирска.

Просим рассмотреть обращение в течение 30 дней и дать ответ о принятых мерах по устранению нарушений.

Фото из Инстаграм Анны Ладан

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : жалобы дороги Новосибирска блогеры


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