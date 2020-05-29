Квартира больше и район получше

В Новосибирске девелоперы готовы обеспечить покупателей жильем: под действие программы с господдержкой, в среднем, попадает 43% продаваемых квартир. Таквы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и консалтинговой компанией MACON.

— Льготной ставкой планируют воспользоваться 86% респондентов, рассматривающих приобретение жилья в кредит. Большинство покупателей (70%) планируют воспользоваться этой возможностью, чтобы улучшить жилищные условия и собираются жить в этой квартире сами. Почти 20% покупают квадратные метры для детей или родителей и всего 10% рассматривают покупку как инвестиционное вложение (планируют в дальнейшем сдавать квартиру, перепродать по более высокой цене или как минимум сохранить сбережения), — показало исследование.

Большинство (56%) опрошенных решились на покупку именно сейчас из-за льготной ипотечной ставки. До ее снижения 1/3 респондентов в принципе не могла позволить себе приобрести жилье. Другая треть теперь может позволить квартиру большей, чем планировалось, площади. Также из-за выгодной ставки по ипотечному кредиту покупатели хотят выбрать более престижный район (13%) или приобрести квартиру с отделкой (14%). Среди иных причин покупки недвижимости сейчас — усталость от аренды и желание расширить жилплощадь.

— Всего несколько лет назад было сложно даже представить, что ставки по ипотеке в нашей стране будут ниже 10%. Но сейчас, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией, один из самых выгодных в истории ипотеки периодов для покупки недвижимости. Также нам было сложно поверить, что покупка квартиры в строящемся доме будет безопасной сделкой. Но такие условия уже наша реальность. Райффайзенбанк рад предложить клиентам высокий уровень сервиса для быстрой и комфортной покупки жилья, — говорит Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка. — На сайте raif.ru можно оставить заявку на льготную ипотеку по ставке 6,19% и в течение дня получить одобрение.

Внести 20-процентный первоначальный взнос в большинстве своем (46%) рассчитывают те, кто планируют покупку квартиры для собственного проживания. Среди тех, кто инвестирует в недвижимость — значительная часть респондентов (33%) планирует первоначальный взнос в диапазоне 31 — 40%.

42% опрошенных планируют приобрести двухкомнатную квартиру. Этот же вариант пользуется большей популярностью у тех, кто приобретает недвижимость для собственного проживания (46%). Однокомнатную квартиру планируют покупать 31% опрошенных. «Однушки» больше привлекают тех, кто планирует сдавать квартиру (65%), перепродать (47%) или сохранить деньги (55%). 18% респондентов склоняются к «трёшке», 2% — к четырёх- и более комнатной квартире, 7% — к студии.

При минимальном первоначальном взносе 20% по госпрограмме с льготной ставкой можно приобрести квартиру стоимостью до 10,0 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3,75 млн рублей в других российских регионах. В среднем под действие программы в российских городах попадает около 50% продаваемого жилья. Значение этого показателя в Новосибирске несколько ниже и составляет 43%.

— Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж первичного рынка составляет не менее 50%, поэтому субсидирование процентных ставок является наиболее действенным механизмом как поддержки отрасли, так и непосредственно покупателей жилья. Это подтверждают и выводы исследования: большинство потенциальных клиентов намерены воспользоваться именно льготной ставкой, — считает генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько.

Доступность жилья ниже среднего значения по городам исследования объясняется, прежде всего, высокой стоимостью жилья на первичном рынке в Новосибирске. В стандарт- и комфорт- сегментах, являющихся основой рынка, показатель равен 54,6 и 79,2 тыс. руб./кв. м соответственно, квартиры в бизнес-классе стоят 98,3 тыс. руб. Несмотря на высокий уровень, цена продолжает демонстрировать положительную динамику: за 2019 год и первый квартал 2020 года она выросла на 16%. При это на долю самого доступного сегмента (стандарт-) приходится всего 1/3 строящегося жилья, что ограничивает круг покупателей.

— Сейчас мы фиксируем заметное увеличение спроса на квартиры в микрорайоне «Чистая Слобода». Безусловно, большая часть потенциальных покупателей планирует покупать квартиру с привлечением ипотечных средств. Многие воспользуются программой господдержки «2020». Потому что низкая ставка обеспечивает людям уверенность и стабильность в завтрашнем дне, даже на фоне грядущего снижения потребительской активности. Сейчас мы видим смещение фокуса в сторону квартир больше площади, потому что платежи в рамках этой программы почти на треть меньше, чем в стандартном случае, — отмечает Валерий Коваленко, директор по продажам ГК «КПД-Газстрой».

Эксперты отмечают, что основным драйвером роста цен является дефицит предложения. Объем строящегося жилья на первичном рынке города все последние годы сокращался. Параллельно с этим изменялась структура строящегося жилья: снижение доли стандартного жилья и укрепление позиций комфортного. Как отмечает MACON, особенностью Новосибирска стало большое количество долгостроев, что подрывало доверию к проектам на начальной стадии и способствовало росту интереса к домам с высокой степенью готовности от надежных застройщиков, которые пользуясь сложившейся ситуацией, значительно поднимали уровень цен.

Высокий уровень цен на жилье оказал влияние на квартирограмму строящихся в городе объектов. Почти 2/3 всех строящихся квартир – это небольшие квартиры со средней площадью до 55 кв. м доступные широкому кругу покупателей. Среди подходящих под льготную ипотеку вариантов двухкомнатная квартира стандартного класса площадью до 69 кв. м, или компактное жилье в комфорт-сегменте до 47 кв. м, возможно приобретение небольшой квартиры в классе бизнес- площадью до 38 кв. м.

Фото: pixabay.com, автор- p_kennedy123