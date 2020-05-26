Завершается заливка фундаментной плиты Ледовой арены в Новосибирске

На крупнейшем строящемся инфраструктурном объекте Новосибирской области – многофункциональной ледовой арене по ул. Немировича-Данченко завершается очередной технологический этап строительства – заливка фундаментной плиты, которая выполнена почти на 80%. Полностью завершено устройство основания арены из буронабивных свай, всего их пробурено 1513 штук, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, Ледовая арена – один из трех крупных инфраструктурных объектов региона, наряду с региональным волейбольным центром и перинатальным центром, их строительство находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области.

Представитель генерального подрядчика строительства ледовой арены – ООО «ЭлинАльфа» – доложил о ходе строительства двух дорог от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» и от пляжа «Наутилус» вдоль территории арены с заездом на дамбу Октябрьского моста. Оба проезда должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

В региональном правительстве напомнили, что решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске», объекты транспортной инфраструктуры города Новосибирска и благоустройства прилегающей территории принято в соответствии с поручениями президента Российской Федерации Владимира Путина, а также с решением конгресса международной федерации хоккея на льду (IIHF) «О проведении в городе Новосибирске чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду среди молодежных команд 2023 года».

Многофункциональная ледовая арена предназначена для проведения тренировочных мероприятий сборных команд, спортивного резерва и соревнований Всероссийского и международного уровней по хоккею с шайбой и фигурному катанию и по другим видам спорта, различным культурно-массовым и общественным мероприятиям, концертно-развлекательной деятельности для жителей города Новосибирска. Также планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

С учетом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее 2022 года. Лимиты финансирования строительства ЛДС на 2020 год составляют около 3,3 млрд рублей, из них из федерального бюджета – порядка 1,4 млрд рублей, из областного бюджета – около 1,9 млрд рублей. Общая сметная стоимость строительства оценивается в 10,5 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области