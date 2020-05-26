Остановились на 13 сентября

Избирательная комиссия Новосибирской области сообщает, что выборы депутатов заксобрания региона, горсовета областного центра и муниципальных образований области пройдут, как и было запланировано, 13 сентября 2020 года. Об этом сообщила, отвечая на вопрос редакции, председатель избиркома Ольга Благо.

— В соответствии с п.3 ст. 10 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов и депутатов, — сообщает председатель избиркома. — В настоящее время информации о переносе единого дня голосования 13 сентября 2020 года из-за непростой эпидемиологической ситуации в избирательной комиссии нет.

Как о свершившемся факте пока об этом говорят и на федеральном уровне. В частности, на состоявшемся на прошлой неделе заседании Центризбиркома РФ его руководитель Элла Памфилова также называла эту дату в качестве единого дня голосования, как следует из информации на сайте ЦИК РФ.

— Время для принятия окончательного решения — 3 недели, — говорит в комментарии собственный источник в областной избирательной комиссии. — Если Госдума изменений никаких не внесет, значит, будет 13-е.

Напомним, что ранее сессия заксобрания области приняла изменения в областное избирательное законодательство, в рамках которых облизбирком наделяется правом в случае действия чрезвычайной ситуации отодвигать дату выборов в органы власти и продлевать на этот срок полномочия депутатов действующего созыва. Следующей сессии предстоит принять в первом чтении аналогичные изменения относительно пока менее актуальных для Новосибирской области выборов губернатора.

Что касается даты общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, то пока, как следует из ответа Ольги Благо, этот вопрос остается открытым.

— Дата голосования будет определена указом президента РФ, — сообщает руководитель облизбиркома. — Порядок голосования — Центральной избирательной комиссией РФ.

Однако, по словам Благо, избирательные участки готовы принять голосующих с соблюдением мер безопасности — действует масочный режим, дезинфицируются поверхности.

— Возможность полного удаленного голосования в настоящее время в Новосибирской области не рассматривается, — сообщают в избиркоме. — Информация о способах голосования до избирателей будет доведена, в том числе размещена на сайте избирательной комиссии Новосибирской области.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла изменения в законодательство, позволяющие проводить цифровое голосование, если в день выборов избиратель не находится по месту прописки.

Фото из группы ЦИК Вконтакте