В Новосибирске развиваются геномные исследования сельскохозяйственных растений

Ученые Курчатовского геномного центра ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» займутся секвенированием пангеномов сельскохозяйственных сортов картофеля, пшеницы и ячменя и разработкой технологии компьютерного фенотипирования растений, сообщает издание «Наука в Сибири».

Как рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области кандидат физико-математических наук Алексей Васильев, в прошлом году ФИЦ ИЦиГ СО РАН в составе консорциума «Курчатовский геномный центр» стал победителем конкурса на создание геномных центров мирового уровня в рамках национального проекта «Наука». Он подчеркнул, что уже полгода, как идет работа в этом направлении, и получены первые результаты.

— Здесь решается целый комплекс задач. В первую очередь это фундаментальная наука, исследование геномов сортов растений и пород животных, характерных для РФ, и создание на их основе новых сортов и технологий, которые будут внедряться в сельское хозяйство нашей страны. Также мы занимаемся разработкой и применением новых технологий в области маркерной и геномной селекции, геномного редактирования. Другая часть наших задач связана с биотехнологиями на основе микроорганизмов для кормопроизводства и промышленности, — отмечает директор ФИЦ ИЦиГ СО РАН член-корреспондент РАН Алексей Кочетов.

Одно из основных направлений Центра — модификация зерновых с помощью различных подходов (маркерная селекция, геномное редактирование) для получения более продуктивных, высококачественных, устойчивых к заболеваниям сортов с высокой вегетацией, подходящей для нашего климата.

В рамках этого проекта ученые планируют собрать большой массив данных, связанных с накоплением последовательностей геномов пшеницы, ячменя и картофеля. Исследователи будут секвенировать, сравнивать между собой десятки тысяч растений и на основе полученной информации оценивать происхождение линий и сортов, определять полезные и вредные мутации.

Другое направление, которым займется центр — фенотипирование высокопроизводительных растений.

Кроме того, в Новосибирском государственном университете при содействии Курчатовского геномного центра ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» формируется структура «Институт генетических технологий НГУ», где будет происходить подготовка специалистов в области генетики. Налажены контакты с Новосибирским государственным аграрным университетом и с рядом других вузов. Сформирована программа для заявки на конкурс по созданию научно-образовательных центров мирового уровня, ориентированных на взаимодействие с реальным сектором экономики.

Материал и фото предоставлены изданием «Наука в Сибири», автор фото Юлия Позднякова