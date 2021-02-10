«Стрессоустойчивость директора как проверка бизнеса на прочность»

2020 год был испытанием для всех. В течение этого года закрылось много бизнесов. В том числе те, кто долгие годы работал успешно. С одной стороны, есть объективные экономические причины. Но с другой стороны, в этих стрессовых условиях каждый директор действовал согласно именно своей стрессоустойчивости. И, иногда бизнес сжимался или сходил на нет не потому, что к этому были экономические предпосылки, а потому, что психика директора и его организм не выдерживали напряжения, резких изменений среды и ситуации общей неопределенности. Что еще раз доказывает, что психологическое, моральное состояние руководителя влияет на его бизнес, коллектив, партнеров и конкурентов.

Многие директора смогли преодолеть сложности 2020 года и сократить негативные последствия для бизнеса. Им пришлось перестроить, изменить или скорректировать своё отношение к деятельность своих компаний и ко всему, происходящему вокруг. Какими механизмами, способами, системами директора компаний смогли это сделать – об этом мы и поговорим на заседании.

Как «держать удар» директору и компании?

Какова цена стрессоустойчивости для директора?

Возможно ли научиться стрессоустойчивости?

Куда пойти со своим стрессом? Что делать?

Как помогает или мешает коллектив собственной компании преодолевать стрессовые условия?

Эксперты и спикеры:

Шапкин Александр, директор, владелец маркетингового агентства «SAMI», консультант в сфере практической социологии и исследований. Психолог, психоаналитический терапевт, группаналитик, ведущий образовательных проектов для психологов и психотерапевтов, супервизор психотерапевтической практики.

Евстафьева Елена, руководитель отдела развития «Тайга. инфо», эксперт в области PR и СМИ. Управленческий опыт — более 10 лет.

Мюльбаер Инна, исполнительный директор «Центра эстетической медицины UMG». Опыт работы в медицине 20 лет. Управленческий опыт 12 лет.

Крашенинников Григорий, предприниматель, инвестор, создатель, совладелец коворкинга «COWO British», гастрокафе «Hit&Meat», бара — лектория «Double Bubble», спикизи «Vorobey Bar». Управленческий опыт — более 20 лет.

Крупницкая Юлия, кандидат в мастера спорта по фехтованию, дипломированный тренер FPA, специалист по движению и коррекции нарушений осанки. Тренерский стаж — более 13 лет. Ведущий тренер фитнес-бутика Genesis Fitlab.

Дата: 25 февраля 2021 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 700 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

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