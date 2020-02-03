Завод ЭЛСИБ поставит три турбогенератора для «Т Плюс»

В рамках программы модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2) НПО «ЭЛСИБ» ПАО поставит турбогенераторы в комплекте с системами возбуждения для Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9, входящих в группу «Т Плюс». На сегодняшний день завод приступил к выполнению контрактов, сообщили в пресс-службе предприятия.

— Для модернизации четвертого блока Ижевской ТЭЦ-2 будет изготовлен турбогенератор мощностью 130 МВт. Машины мощностью 130 МВт и 80 МВт будут изготовлены для девятого и десятого блоков Пермской ТЭЦ-9, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ижевская ТЭЦ-2 — самое крупное генерирующее предприятие энергосистемы Удмуртской Республики, обеспечивающее электричеством и теплом большую часть Ижевска. Наряду с турбогенератором производства «ЭЛСИБ» в перечень основного оборудования для этой станции вошло оборудование других российских производителей: паротурбинная установка, паровой котлоагрегат, трансформатор блочный. Общая стоимость оборудования для ижевской станции составляет почти 3,2 млрд рублей.

Пермская ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для жителей левобережной части города, а также обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего промышленного комплекса, на ее модернизацию будет направлено порядка 4,4 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой НПО «ЭЛСИБ»