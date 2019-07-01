Завод Кузьмина увеличил уставной капитал

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» планирует разместить дополнительный выпуск обыкновенных именных акций из числа объявленных в объеме 20 901 452 742 штуки номиналом 0,01 руб. за одну акцию дополнительного выпуска, сообщается в материалах предприятия.

Отмечается, что акции будут размещены только среди всех акционеров общества с предоставлением возможности приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

Фото: ikt.oblcit.ru