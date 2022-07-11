Партия пенсионеров хочет увеличить представительство в Заксобрании

Партия пенсионеров выдвинула кандидатов на довыборы в региональный парламент. По одномандатному округу №4 Ларису Путину, по одномандатному округу №10 — Эдуарда Кожемякина. Об этом сообщила областная избирательная комиссия.
На сегодняшний день о планах пойти на довыборы по округу №4 заявили Руслан Федореев (ЛДПР), КПРФ представило в качестве кандидата по одномандатному округу №4 Сергея Зарембо, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Андрея Филимошкина. По округу №4 документы также подали два самовыдвиженца — Константин Терещенко и Евгений Гутов.
По округу № 10 ЛДПР зарегистрировала Антона Перевалова, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Вячеслава Василенко
24 июня о результатах праймериз по округу №10 объявила «Единая Россия». Как говорится на сайте реготделения партии, большее количество голосов набрал директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль. Своих кандидатов в облизбирком партия еще не представила.
Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева («Единая Россия»).
Документы на выдвижение и регистрацию кандидатов Новосибирский облизбирком принимает до 20 июля включительно.
Ранее редакция сообщала, что региональным депутатам прописали новые меры ответственности.
Фото из группы облизбиркома ВКонтакте
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