Партия пенсионеров хочет увеличить представительство в Заксобрании

Партия пенсионеров выдвинула кандидатов на довыборы в региональный парламент. По одномандатному округу №4 Ларису Путину, по одномандатному округу №10 — Эдуарда Кожемякина. Об этом сообщила областная избирательная комиссия.

Напомним, в настоящее время фракция «Пенсионеры за достойную жизнь» состоит из двух депутатов: директора ООО «Альянс» Андрея Пака и гендиректора ООО «Прогресстройгрупп» Александра Аверкина. Оба не являются пенсионерами. На выборах в Заксобрание в 2020 году прошла пенсионер Галина Бизяева, но в феврале 2021 года она сложила полномочия по собственному желанию. Мандат перешел к Паку, как к следующему за ней в территориальной группе.

На сегодняшний день о планах пойти на довыборы по округу №4 заявили Руслан Федореев (ЛДПР), КПРФ представило в качестве кандидата по одномандатному округу №4 Сергея Зарембо, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Андрея Филимошкина. По округу №4 документы также подали два самовыдвиженца — Константин Терещенко и Евгений Гутов.

По округу № 10 ЛДПР зарегистрировала Антона Перевалова, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Вячеслава Василенко

24 июня о результатах праймериз по округу №10 объявила «Единая Россия». Как говорится на сайте реготделения партии, большее количество голосов набрал директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль. Своих кандидатов в облизбирком партия еще не представила.

Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева («Единая Россия»).

Документы на выдвижение и регистрацию кандидатов Новосибирский облизбирком принимает до 20 июля включительно.

Ранее редакция сообщала, что региональным депутатам прописали новые меры ответственности.