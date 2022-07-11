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Партия пенсионеров хочет увеличить представительство в Заксобрании

  • 11/07/2022, 17:07
Автор:
новости Новосибирска
Пока довыборы по округу №4 привлекают кандидатов больше, чем по округу №10.

Партия пенсионеров выдвинула кандидатов на довыборы в региональный парламент. По одномандатному округу №4 Ларису Путину, по одномандатному округу №10 — Эдуарда Кожемякина.  Об этом сообщила областная избирательная комиссия.

Новый депутат-«пенсионер» получил мандат Заксобрания

Новый депутат-«пенсионер» получил мандат Заксобрания

Напомним, в настоящее время фракция «Пенсионеры за достойную жизнь» состоит из двух депутатов: директора ООО «Альянс» Андрея Пака и гендиректора ООО «Прогресстройгрупп» Александра Аверкина. Оба не являются пенсионерами. На выборах в Заксобрание в 2020 году прошла пенсионер Галина Бизяева, но в феврале 2021 года она сложила полномочия по собственному желанию. Мандат перешел к Паку, как к следующему за ней в территориальной группе.

На сегодняшний день о планах пойти на довыборы по округу №4 заявили Руслан Федореев (ЛДПР), КПРФ представило в качестве кандидата по одномандатному округу №4 Сергея Зарембо, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Андрея Филимошкина. По округу №4 документы также подали два самовыдвиженца — Константин Терещенко и Евгений Гутов.

По округу № 10 ЛДПР зарегистрировала Антона Перевалова, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Вячеслава Василенко

24 июня о результатах праймериз по округу №10 объявила «Единая Россия». Как говорится на сайте реготделения партии, большее количество голосов набрал директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль. Своих кандидатов в облизбирком партия еще не представила.

Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева  («Единая Россия»).

Документы на выдвижение и регистрацию кандидатов Новосибирский облизбирком принимает до 20 июля включительно.

 

Ранее редакция сообщала, что региональным депутатам прописали новые меры ответственности. 

Фото из группы облизбиркома ВКонтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика выборы


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